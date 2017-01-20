Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматы иномарка сбила дорожного рабочего, занимающегося уборкой проезжей части на Восточной объездной автодороге (ВОАД).
По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда водитель "Тойоты" следовал на юго-запад по ВОАД, выше улицы Толе би. По невыясненным пока причинам, иномарка допустила наезд на дорожного рабочего. В результате инцидента оказалось пробито лобовое стекло автомобиля, передает Kazakhstan Today.
Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет Motor.kz
.
Просмотров: 2138
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter