Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматы иномарка сбила дорожного рабочего, занимающегося уборкой проезжей части на Восточной объездной автодороге (ВОАД).

По словам очевидцев, авария произошла в тот момент, когда водитель "Тойоты" следовал на юго-запад по ВОАД, выше улицы Толе би. По невыясненным пока причинам, иномарка допустила наезд на дорожного рабочего. В результате инцидента оказалось пробито лобовое стекло автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются, пишет Motor.kz

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