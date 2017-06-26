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В Алматы из-за возгорания эвакуируют жильцов многоэтажки по улице Жолдасбекова26.06.2017
Происшествия  09:50

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - В Алматы из-за возгорания эвакуируют жильцов многоэтажки по улице Жолдасбекова, передает Kazakhstan Today.

В доме №23 по улице Жолдасбекова (микрорайон Самал-1, Медеуский район), по предварительной информации, произошло возгорание на шестом этаже 12-этажного дома, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы.

По данным ведомства, на место прибыли пожарные расчеты, производится эвакуация жильцов.
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