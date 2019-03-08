В Алматы тушат пожар на склоне горы

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Медеуском районе Алматы на склоне горы близ жилого массива горит сухая трава, передает Kazakhstan Today.





По данным ДЧС Алматы, пожарные выехали на тушение сухой травы в 12.56. Учитывая крутой склон горы, приняли решение подняться в пешем порядке, вооружившись хлопушками и ранцевыми огнетушителями. В 13.30 пожарные расчеты прибыли к месту вызова.





Происходило загорание сухой травы, создалась угроза перехода огня на близлежащий жилой массив. Принятыми мерами огнеборцев предотвращено распространения огня на рядом расположенные частные жилые дома. На месте работают 31 человек личного состава и 7 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы. Площадь загорания сухостоя составила 280 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировала официальный представитель ведомства Сандугаш Баймухамбетова.





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