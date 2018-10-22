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В Алматы в супермаркете "Магнум" произошел пожар22.10.2018
Происшествия  09:01

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - На территории супермаркета "Магнум", расположенного в Ауэзовском районе, в микрорайоне Жетысу-3, произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского ДЧС, сообщение о пожаре на пульт "101" ДЧС поступило в 06.56. Пожарные расчеты прибыли на место в 07.03.

"Локализация пожара достигнута в 07.29, пожар ликвидирован в 07.38. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.
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В Алматы в супермаркете "Магнум" произошел пожар
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