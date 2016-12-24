В Алматинской области таинственно исчез предприниматель

Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области ищут предпринимателя, который при таинственных обстоятельствах исчез еще в начале декабря.

Родственники не исключают, что мужчину, возможно, похитили. За все это время он ни разу не вышел на связь с родными. Впрочем, выкуп за него тоже не требовали. Поиски пропавшего мужчины родственники ведут почти круглосуточно. Известно, что в последний раз его видели вечером у небольшого магазина в пригороде Капшагая, передает Kazakhstan Today.

У дома 39-летнего Валерия Харланова остался открытым его старенький автомобиль. Машину друзья недавно перегнали в Алматы. Близкие рассказывают, что в салоне иномарки были найдены следы крови и отпечаток чьей-то руки. Но кому они принадлежат, пока неясно. Из авто пропали ключи от контейнера на авторынке и документы.

Последние годы Харланов жил неподалеку от Алматы. Занимался продажей автозапчастей. С супругой мужчина расстался несколько лет назад, но продолжал общаться с дочерью. Она первой и обратилась в полицию. Кристина не исключает, что к бесследному исчезновению причастна сожительница ее отца.

"Проблем не было! Мы всегда общались, но только он жаловался на свою сожительницу. Она вроде ему угрожала и воровала деньги у него, и пропадали еще автозапчасти. После этого она сразу исчезла, и сейчас она в розыске", - говорит дочь пропавшего.

К поискам мужчины уже подключись и волонтеры. Но за две недели усиленных поисков не удалось найти никаких зацепок. Родственники Валерия жалуются на бездействие полиции.

"Полиция не бездействует, также это дело взято на контроль руководства ДВД. Сейчас опрашиваются его коллеги, знакомые и соседи там, где он работал. Все судебно-медицинские экспертизы проводятся, и результаты не готовы еще", - прокомментировала официальный представитель ДВД Алматинской области Айман Мырзекова.

Родные Валерия Харланова рассказывают, что несколько дней назад кто-то заходил на его персональную страницу в соцсети. Однако ни на одно их сообщение так никто и не ответил. Близкие мужчины надеются, что он жив и в ближайшее время выйдет на связь, сообщает КТК

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