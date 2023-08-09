В Алматинской области директор детского лагеря находился пьяным на работе
Фото: Генпрокуратура
Конаев. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области директор одного из детский лагерей находился на работе в алкогольном опьянении, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
В лагере "Байтерек" вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай. Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, в Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.
Практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт. При этом в комнатах, предназначенных для 4 детей, фактически размещались по 8 и более человек", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам проверок в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование.
Как сообщалось ранее, прокурорская проверка детских лагерей проходит в Казахстане после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. Напомним, в одном из лагерей общественники обнаружили сауну. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей.
Позже несоответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы.
На сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 - государственных, 100 - частных, 630 - палаточных.