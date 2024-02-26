25.02.2024, 19:50 39291
В Алматинской области мать и двое детей отравились угарным газом
Пострадавшие были госпитализированы
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Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в селе Каратурык в частном жилом доме мать и двое детей отравились угарным газом, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что на место происшествия выезжали сотрудники и техника департамента по ЧС Алматинской области.
Ранее мать и двое детей погибли из-за отравления угарным газом в Костанайской области.
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26.02.2024, 11:15 9111
Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.
В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.
В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.
Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.
Напомним, вечером 23 февраля после посещения заведения "Али-ман" в Мангистауской области с пищевым отравлением были госпитализированы 23 человека, в том числе дети и беременная женщина.
26.02.2024, 09:20 13326
Ликвидирован пожар на Карагандинском машиностроительном заводе
Фото: МЧС РК
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Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники ДЧС Карагандинской области сегодня утром выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко.
По данным МЧС, в 06.32 на территории машиностроительного завода произошло возгорание деревянной обрешетки кровли цеха.
В 07.52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 08.22. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте работает 58 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС.
25.02.2024, 18:10 43996
В Мангистауской области произошло массовое отравление: госпитализированы более 20 человек
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области с пищевым отравлением госпитализированы 23 человека.
В Мангистауской области после посещения заведения "Али-ман" вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу. В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые и беременная на 19-й неделе женщина", - сообщает lada.kz.
Отмечается, что лечение на дому получают восемь человек.
Также по данному факту департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится проверка.
Ранее к одной из школ Туркестанской области произошло массовое отравление учеников и педагогов.
25.02.2024, 13:40 52071
Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали более восьми тысяч афтершоков
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи за месяц зафиксировали свыше восьми тысяч афтершоков, заявил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.
Начиная с 23 января нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более восьми тысяч афтершоков. Из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из них, из общего количества, были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Поводов для паники нет", - заявил Даулет Сарсенбаев, комментируя сегодняшнее землетрясение.
Напомним, сегодня утром жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла. По информации сейсмологов, это был афтершок.
Ранее, в январе, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
25.02.2024, 10:50 61496
В Караганде младенца оставили в мороз у подъезда: возбуждено уголовное дело
Фото: telegram/POLISIA.KZ
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Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после обнаружения брошенного младенца у подъезда одного из жилых домов города полиция возбудила уголовное, сообщает Рolisia.kz
Мальчик передан врачам скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и мать ребенка.
Напомним, в прошлом году в Рудном тело младенца обнаружили в мусорном контейнере.
25.02.2024, 10:18 66036
Жители Алматы ощутили землетрясение силой три балла
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в три балла вновь произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 10.14. Его эпицентр расположен в 261 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
В Алматы сила подземных толчков составила три балла.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
25.02.2024, 09:30 67936
Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса пытался совершить самоподжог в акимате Атырау
Его оштрафовали за хулиганство
Фото: кадр из видео
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Атырау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина из-за нерешенного земельного вопроса облил себя бензином пытался совершить самоподжог в акимате Атырау.
Когда я облил себя и собирался поднести спичку, в акимате началась паника: вызвали полицию - приехало восемь машин с мигалками и толпой полицейских, сорвались с мест сотрудники акимата. Прибежал и аким города (...) Он сказал, что вопрос мой будет решен и жечь себя не стоит. Предложили спокойно пойти домой, умыться и прийти в акимат в 16.00 после завершения какого-то совещания. Я так и сделал", - цитирует azh.kz мужчину.
По словам жителя Атырау, в указанное время он вернулся в акимат и отправился в кабинет акима города, где уже сидели двое сотрудников силовых ведомств.
Я обрадованный пожал руку акиму и собирался пойти домой с хорошей новостью для семьи. Однако, когда я вышел из дверей акимата, эти двое служивых подошли ко мне и предложили проехать с ними в городской отдел полиции якобы для написания объяснительной. Там мне выдали протокол и заверили, что, подписав его, сразу же смогу уйти. Когда я расписался, мне официально объявили о задержании и водворили в ИВС. Наутро меня осудили по хулиганской статье и оштрафовали на 51 тысячу тенге. Я понял, что меня обманули везде - и в акимате, и в горотделе", - заявил горожанин.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что инцидент произошел 1 февраля.
В акимат города Атырау пришел гражданин (...) который облил себя бензином и угрожал самоподжогом. Таким образом он выразил свой протестный настрой касательно нерешенного земельного вопроса. По указанным доводам гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 434 Кодекса РК об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство)", - добавили в ДП.
Напомним, в прошлом году подозреваемый в вымогательстве житель Павлодара поджег себя.
24.02.2024, 20:05 86761
На заправке в Караганде произошел пожар: пожарные вынесли 66 газовых баллонов с места происшествия
Фото: МЧС РК
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Караганда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории автогазозаправочной станции в Караганде произошло возгорание. Пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны, сообщили в ДЧС Карагандинской области.
24 февраля в 16.19 в Караганде на территории предприятия ТОО "Hunter АГЗС" по улице Потанина произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 кубов. До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости с последующим повреждением металлических конструкций отдельно стоящего строения на площади 40 квадратных метров", - сообщили в областном ДЧС.
Силами ДЧС всего с места происшествия вынесено 66 бытовых газовых баллонов (53 шт. - 27 л, 13 шт. - 50 л).
В 16.59 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ликвидации задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?