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В Алматинской области произошла драка на базе отдыха

07.07.2021 8452
ТАЛДЫКОРГАН. 7 ИЮЛЯ - В Алматинской области, на одной из баз отдыха, отдыхающие затеяли потасовку с пьяным мужчиной, которого подозревают в приставании к несовершеннолетним девочкам, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео инцидента выложила в соцсети одна из пострадавших. 
 

Молодой человек приставал в бассейне к девочкам, девушкам, то есть непосредственно под водой. Было похоже на непристойное поведение сексуального характера", - пишет женщина. 

 
По её словам, она пожаловалась на это администратору базы, на что получила ответ: "Если такое произошло, то пусть дети не купаются в бассейне".
 

Дочери 17 лет, племяшке 18. На что я ответила: как это так? Я заплатила деньги, а мои дети должны сидеть на берегу? После этого администратор вызвала охранника и попросила найти этого человека. Спустя полчаса меня позвала дочь с племяшкой, сказали, что якобы нашли этого человека. Я поднялась к шатру и увидела уже толпу людей, на эмоциях встала на защиту своих детей. Оказалось, что мы в этот день были не одни, к кому приставал этот молодой человек. Он был в состоянии алкогольного опьянения".

 
В числе пострадавших, по словам женщины, оказались ещё две девочки 14 и 16 лет. 
 
В ответ на обвинения мужчина повёл себя крайне агрессивно, в результате возникла драка, которую удалось разнять с помощью охранников. 
 
На место происшествия вызвали полицейских. 
 

5 июля, около 18.30, в полицию обратилась отдыхавшая в одной из зон отдыха женщина с заявлением о принятии мер в отношении мужчины, домогавшегося ее 16-летней дочери во время купания. В настоящее время подозреваемый установлен, им оказался 34-летний житель поселка Карабулак", – сообщили в полиции.

 
Мужчина задержан, в отношении него ведётся досудебное расследование. Если вина будет доказана, подозреваемый может получить 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 

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