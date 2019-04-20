В Алматинской области произошло землетрясение

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - В 71 километре на юго-восток от города Алматы произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" КН МОН РК" 19 апреля 2019 года, в 09.55 (19 апреля в 03.55 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 71 километре на юго-восток от города Алматы, на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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