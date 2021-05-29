ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В Алматинской области расследуют самоубийство 15-летней школьницы. Она повесилась на простыне в сарае собственного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла в селе Жапек батыра. Каких-либо причин сводить счеты с жизнью у Дианы не было, уверяют родные. Девочка была доброй и общительной. По словам мамы, Диана якобы состояла в интернет-группе, где подросткам давали различные задания, а в итоге доводили до суицида. Близкие обнаружили подозрительные записи в дневниках школьницы. На страницах упоминалось об игре "100 вещей, которые тебе нравятся". Мать считает, что причина самоубийства кроется в интернет-сообществах, где детьми просто манипулируют, сообщает телеканал КТК

Это же страшно! Когда ребенок твой, отличник… У нас грамоты с четырех лет - с садика. Она на "Анши балапан" выступала. Это ребенок, который хотел жить", - сказала мать девочки.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Согласно первичному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти несовершеннолетней явилась механическая асфиксия дыхательных путей. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Азирбек.

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