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В Алматинской области расследуют самоубийство 15-летней школьницы

28.05.2021 10423
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В Алматинской области расследуют самоубийство 15-летней школьницы. Она повесилась на простыне в сарае собственного дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла в селе Жапек батыра. Каких-либо причин сводить счеты с жизнью у Дианы не было, уверяют родные. Девочка была доброй и общительной. По словам мамы, Диана якобы состояла в интернет-группе, где подросткам давали различные задания, а в итоге доводили до суицида. Близкие обнаружили подозрительные записи в дневниках школьницы. На страницах упоминалось об игре "100 вещей, которые тебе нравятся". Мать считает, что причина самоубийства кроется в интернет-сообществах, где детьми просто манипулируют, сообщает телеканал КТК
 

Это же страшно! Когда ребенок твой, отличник… У нас грамоты с четырех лет - с садика. Она на "Анши балапан" выступала. Это ребенок, который хотел жить", - сказала мать девочки. 

 
В полиции возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
 

Согласно первичному заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти несовершеннолетней явилась механическая асфиксия дыхательных путей. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Азирбек.

 

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