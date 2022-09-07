В Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери

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ТАЛДЫКОРГАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области бывший супруг порезал ножом жену на глазах у матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О случившемся рассказала руководитель общественного фонда "НеМолчиKz" Дина Тансари.
Пострадавшая написала в фонд письмо, в котором сообщила, что 3 сентября бывший супруг напал на нее с ножом, когда она приехала домой забрать свои вещи.
Начал меня резать на глазах у мамы, мама пыталась его держать, в общем он нанес мне 22 ножевых ранения, из них 3 проникающих, в легкие и печень", - написала женщина.
По ее словам, врачи спасли ей жизнь, на днях ее перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Однако женщина опасается, что родные экс-супруга будут делать все, чтобы смягчить ему наказание, используя деньги и связи. Между тем у нее на руках три несовершеннолетних дочери.
Женщина пишет, что последнее нападение - не единственное. Ранее муж избивал ее и пытался убить из ружья.
19 мая был суд и нас развели. 24 июня он снова на меня напал и пытался задушить меня, тогда я написала заявление в полицию, его поставили на учет и запретили ко мне приближаться", - сообщила пострадавшая.
В полиции факт зарегистрирован по статье 24, часть 3, и статье 99, часть 1, УК РК "Покушение на убийство".
В настоящее время назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.