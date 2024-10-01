30.09.2024, 17:10 29996
В Алматинской области школьница покончила с собой
Фото: pixabay.com
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Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 14-летняя школьница покончила с собой, сообщили в департаменте полиции региона.
По данному факту полицейскими Талгарского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем в ДП подчеркнули, что гибель девочки не связана с сетевыми играми и буллингом.
Ранее в Сети на странице фонда "Не молчи" появилась информация о трагедии.
Отметим, что случаи самоубийства среди молодежи стали происходить в Алматы с пугающей частотой. В частности, 23 сентября 18-летний парень сбросилсяс высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно и гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнулс высотного дома на проспекте Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросиласьс 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
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01.10.2024, 12:10 8911
Полиция выясняет причину гибели 20-летней девушки в Астане
Возбуждено уголовное дело
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту гибели 20-летней жительницы Астаны, сообщили в пресс-службе департамента столицы.
Установлено, что 30 сентября на канал "102" поступило сообщение, что на улице Майлина лежит девушка без признаков жизни. Сотрудниками полиции личность 20-летней покойной установлена. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в полиции.
В сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками. В Казахстане с начала года выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Волну детских суицидов прокомментировал генпрокурор Казахстана.
30.09.2024, 11:10 38326
Стрельба во время конфликта футбольных фанатов в Караганде: в полиции прокомментировали инцидент
Фото: pixabay.com
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Караганда. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали стрельбу во время конфликта футбольных фанатов в Караганде.
После завершения футбольного матча при посадке болельщиков двух команд в автобус между ними возник конфликт. Для пресечения хулиганских действий сотрудник охранного агентства произвел предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета", - пояснили в департаменте полиции.
Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ситуация была оперативно урегулирована, и дальнейших нарушений общественного порядка не допущено. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
30.09.2024, 11:02 39166
Очередной суицид в армии: военнослужащий покончил с собой в Актау
Причиной стал семейно-бытовой конфликт
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Актау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий-контрактник покончил с собой в Актау, сообщает InAktau со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.
28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 г.р. одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.
Командование Сил воздушной обороны выразило соболезнование родным и близким военнослужащего.
20 сентября офицер покончил с собой в Аягозском гарнизоне. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник совершил суицид на территории военного института.
22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ.
30.09.2024, 08:54 41701
В Жамбылской области из-за пожара в ресторане эвакуировали 250 человек
Фото: скриншот из видео МЧС
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В двухэтажном здании ресторана, расположенном в селе Б. Момышулы Жамбылской области, произошел крупный пожар. Из здания эвакуировано 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели эвакуировали 250 человек. По уточненным данным, произошло загорание кровли двухэтажного ресторана с переходом на малый зал второго этажа на площади 400 квадратных метров. На месте происшествия был создан штаб по тушению пожара во главе с начальником ДЧС", - проинформировали в министерстве.
В тушении было задействовано порядка 60 человек и 12 единиц техники ДЧС. Причина пожара устанавливается.
В результате пожара за медицинской помощью обратились четыре человека. Один пострадавший был госпитализирован, трое с отравлением угарным газом находятся под наблюдением медиков", - добавили в МЧС.
28.09.2024, 16:33 79351
Взрыв прогремел в Астане
Фото: ДЧС Алматы
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном Алматинском районе взорвался газовый баллон в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе с последующим разрушением и горением, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров, площадь пожара - 15 квадратных метров.
Пожар ликвидирован. Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи. Силами МЧС на безопасное место эвакуировано четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров.
На месте сотрудники МЧС проводят работы по разбору завалов.
Напомним, с начала 2024 года командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 6 человек. Еще 36 граждан с различными травмами были госпитализированы в больницу. С места пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 961 газовый баллон, из них более 194 вместимостью 50 литров.
28.09.2024, 16:27 80166
В СКО учителя распылили перцовый баллончик в школе
Фото: istockphoto.com
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Петропавловск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство двух преподавателей, распыливших перцовый баллончик в фойе здания школы села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.
27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе райцентра Талшик учащиеся падают в обморок и в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.
В ходе разбирательства установлено, что двое учителей школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил содержимое баллончика, что привело к его распространению в помещении.
В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности.
27.09.2024, 15:28 108646
Женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из столичных ЖК
Пострадавшая госпитализирована
Фото: t.me/astanovka98
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина получила сотрясение мозга после падения на нее облицовочной плитки у дверей лифта в одном из жилых комплексов Астаны.
Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Astanovka98.
Инцидент произошел в ЖК "Бухар Жырау". В одном из подъездов около лифта плитка упала на жительницу. На фото видно кровь и бригаду скорой помощи", - говорится в публикации.
В столичном управлении здравоохранении сообщили, что пострадавшая 1978 года рождения госпитализирована с сотрясением мозга в многопрофильную городскую больницу № 1. В настоящее время ее состояние среднее, стабильное.
Ранее облицовка рухнула на ребенка в астанинском ЖК "Sat City".
Напомним, в Алматы каждый третий застройщик работает недобросовестно.
26.09.2024, 09:35 132371
На зернохранилище в Акмолинской области произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области потушили крупный пожар на зернохранилище, сообщили в МЧС РК.
В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района произошел пожар. В ликвидации были задействованы силы и средства Есильского гарнизона, местные исполнительные органы, пожарный поезд КТЖ и негосударственной противопожарной службы. Площадь пожара составила 900 квадратных метров", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, количество складированной агропродукции устанавливается. Пострадавших нет.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?