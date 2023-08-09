В Алматинской области спасатели вытащили из септика двоих детей

Чтобы спасти 3-летнего сына, отец спустил на веревке свою 10-летнюю дочь

Фото: МЧС РК

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Конаев. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе спасатели вытащили двоих детей из выгребной ямы, - В Талгарском районе спасатели вытащили двоих детей из выгребной ямы, сообщает пресс-служба МЧС РК.





В селе Амангельды в выгребную яму упал 3-летний мальчик. Чтобы спасти ребенка, отец спустил на веревке свою 10-летнюю дочь, но сам детей поднять не смог.





На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Алматинской области. Расстояние от пожарной части - 8 километров. В 18.54 детей достали с помощью техники из выгребной ямы, медики скорой оказали им медпомощь.



