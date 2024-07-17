В Алматинской области в результате ливня затопило трассу

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Конаев. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 16 июля, около 16.00 на 33-41-м км автомобильной дороги республиканского значения Кокпек - Кеген - Тюп из-за обильных дождей в низкогорье произошел склоновый сток, что привело к заполнению автодороги и переливу воды через проезжую часть в четырех местах, каждое длиной до 100 метров и высотой до 8-10 см, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".





В двух местах имеются водопропускные трубы, работающие на полную пропускную способность.





На месте перелива мобилизованы силы и средства ДЭУ-91 АОФ ТОО "ҚАЖсервис" для проведения работ по отводу воды и временной установке дорожных знаков. Задействовано пять единиц техники и восемь человек личного состава.





По состоянию на 19.30 перелив прекратился. Ограничений для дорожного движения нет. Организовано дежурство.