В Алматы беременная женщина пыталась совершить суицид

Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".
При патрулировании по улице Дулати на заброшенной территории была обнаружена автомашина "Хюндай". В машине находилась плачущая девушка. При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские поговорили с ней и выяснили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.
Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали скорую помощь", - рассказал старший инспектор полка патрульной полиции ДП Алматы капитан полиции Даулет Турманов.
Меня спасли сотрудники полиции. Спасибо большое. Все это время они ни на шаг от меня не отходили. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога", - рассказала молодая женщина.
Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.