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В Алматы беременная женщина пыталась совершить суицид

17.10.2022, 19:47 6336
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".
 
При патрулировании по улице Дулати на заброшенной территории была обнаружена автомашина "Хюндай". В машине находилась плачущая девушка. При осмотре авто были обнаружены предсмертная записка и веревка, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Полицейские поговорили с ней и выяснили, что за сегодняшний день она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством.
 

Мы проводили девушку в патрульную автомашину и вызвали скорую помощь", - рассказал старший инспектор полка патрульной полиции ДП Алматы капитан полиции Даулет Турманов.

 

Меня спасли сотрудники полиции. Спасибо большое. Все это время они ни на шаг от меня не отходили. Сейчас я все это осознаю. Меня они стали успокаивать, говорили, что подключат психолога", - рассказала молодая женщина.

 
Причины поступка из моральных и этических соображений не сообщаются.
 

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В результате аварии на автодороге Уральск - Атырау один человек погиб, четверо госпитализированы

17.10.2022, 17:47 8731
Фото: instagram/policebqo
Уральск. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 17 октября 2022 года на автодороге Уральск - Атырау произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, четверо госпитализированы.
 

На 3-м километре автодороги Уральск - Атырау произошло ДТП с участием автомашин марки "Лада Гранта" под управлением водителя 1981 года рождения и "Тойота Камри" под управлением водителя 2002 года рождения. В результате ДТП водитель автомашины "Лада Гранта" скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

 
Кроме того, в больницу с различными телесными повреждениями доставлены 4 человека.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. На месте работают сотрудники полиции.
 

В результате ДТП в Акмолинской области погиб полицейский

17.10.2022, 17:29 9316
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Акколе 17 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб следователь отдела полиции Аккольского района, сообщает Polisia.kz.
 

Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Toyota Carina не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Seat Alhambra. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, двое пассажиров иномарки и двое пассажиров второй автомашины доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомашины марки Seat Alhambra не пострадал", - проинформировали в полиции.

 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Подчеркивается, что ДТП произошло во внеслужебное время на личной машине сотрудника полиции.
 
Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием полицейской машины.
 

Охотник погиб из-за пожара в Карагандинской области

17.10.2022, 15:10 11621
Караганда. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области во время степного пожара погиб охотник, еще один мужчина получил ожоги и госпитализирован, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.
 

16 октября в результате пожара получил ожоги и госпитализирован в больницу Каркаралинска житель Караганды 1969 года рождения, который вместе с двумя мужчинами находился на охоте. Утром 17 октября на месте пожара найдено тело одного из охотников 1991 года рождения", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.

 
Как рассказали в департаменте, в 8 км восточнее села Коянды на открытой территории загорелся сухостой на площади около 150 гектаров. Причиной пожара стал раскаленный коллектор автомобиля, в котором приехали охотники. Им не удалось справиться с огнем самостоятельно, а затем они потеряли друг друга из виду.
 

Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы

17.10.2022, 12:45 13066
Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
 
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
 
 
По информации ДЧС Алматинской области, около 10.00 на пульт дежурной части поступило сообщение о загорании вблизи дачного поселка Коклайсай Райымбекского сельского округа.
 
На место направлены 12 сотрудников и три единицы спецтехники ДЧС, 20 работников и четыре единицы спецтехники Иле-Алатауского национального природного парка.
 

В 10.39 было установлено, что произошло загорание травы на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 

В Шымкенте на стройке погиб молодой рабочий

17.10.2022, 10:28 14551
Шымкент. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте при выполнении строительно-монтажных работ на 22-летнего парня упал деревянный брус. Рабочий скончался на месте.
 
Инцидент, повлекший гибель рабочего, произошел 16 октября около 5-6 часов вечера на строительной площадке в микрорайоне Туран-2.
 
По информации издания "Отырар" деревянный брус упал на парня с высоты на территории строящегося здания. Рабочий 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте.

 

Родные погибшего рабочего требуют справедливого расследования. Родственники заявили о несоблюдении правил техники безопасности на стройке 12-этажного дома в микрорайоне Туран-2", - информирует издание.

 
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, 14 октября, бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау.
 

В ЗКО подросток получил огнестрельное ранение

16.10.2022, 20:00 21006
В ЗКО подросток получил огнестрельное ранение
Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ханордасы Бокейординского района Западно-Казахстанской области 15-летний мальчик получил огнестрельное ранение в живот, сообщили в областном управлении здравоохранения.
 

Общее состояние стабильно тяжелое. Санитарной авиацией мальчик транспортирован в областной центр в сопровождении детского реаниматолога. Сейчас находится в областной детской многопрофильной больнице. Наблюдается улучшение", - информирует региональное издание "Мой город".

 
Отмечается, что у подростка диагностировали огнестрельное ранение передней брюшной стенки.
 
В департаменте полиции данный инцидент пока не прокомментировали.
 

В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия

16.10.2022, 17:57 21991
В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские и экологи задержали два грузовика и экскаватор на берегу реки Каратал.
 

Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", - цитирует старшего инспектора ДП Жетысуской области Баглана Рымжанова региональное издание "Лада".

 
Отмечается, что на нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом.
 
Природоохранная полиция продолжает рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды.
 
На автодорогах региона осуществляется проверка грузовых транспортных средств.
 

Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау

16.10.2022, 13:35 22461
Бетонная опора насмерть придавила рабочего в Мангистау
Мангистау. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на железнодорожном перегоне произошел несчастный случай - бетонная опора насмерть придавила рабочего.
 
По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий, сообщает Lada.kz.
 
Отмечается, что по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда). Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
 

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