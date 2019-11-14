Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы горела АЗС. Пожарным удалось предотвратить взрыв, передает Kazakhstan Today.

Пожар на АЗС произошел сегодня утром в Алатауском районе, на проспекте Рыскулова.

"К прибытию пожарных расчётов за 8 минут, открытым пламенем горела операторская кассового зала АЗС "Petrol Asia" с переходом на кровлю СТО. Создалась угроза распространения огня на топливораздаточные колонки, а также на расположенный вблизи резервуарный парк с ГСМ", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Принятыми мерами удалось предотвратить взрыв не территории автозаправочной станции. Пожар локализован за 8 минут и ликвидирован за 32 минуты. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.

В ликвидации ЧС были задействованы 43 сотрудников, 11 единиц техники ДЧС, 15 сотрудников и 8 единиц техники УП Алатауского района, Служба медицинской неотложной помощи - 6 сотрудников, 2 единицы техники.

"Жертв и пострадавших нет. Материалы дела будут переданы в управление полиции Алатауского района, дальнейшие меры определит следствие", - заключили в пресс-службе.

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