24.05.2024, 11:00 65226
В Алматы иностранец напал на сотрудницу СПА-салона
Инцидент засняли камеры видеонаблюдения
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы иностранец напал на сотрудницу СПА-салона. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.
Видео нападения было опубликовано на странице фонда "Не молчи" в соцсетях. В описании к видео пострадавшая рассказала, что ночью незнакомый мужчина зашел в салон и попросил продать ему пиво. Девушка ответила, что алкогольные напитки у них не продаются. Тогда он начал ее оскорблять, швырнул что-то в ее сторону, затем зашел за стойку ресепшена, ударил и схватил за волосы.
В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали произошедшее.
По факту побоев проводится расследование. Мужчина, нанесший телесные повреждения женщине, арестован. Он является гражданином Таджикистана. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем полиция Алматы предупреждает, что подобные антиобщественные действия не позволительны и влекут за собой строгую ответственность. На каждый факт полицией будет дана принципиальная правовая оценка", - сообщили в полиции.
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24.05.2024, 13:34 58291
Еще одну дамбу прорвало в Атырауской области
На участке организовано круглосуточное дежурство
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Атырау. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дамбу вдоль канала "Соколок" в Атырауской области прорвало из-за большого количества воды и сильного ветра, сообщает оперативный штаб региона.
Канал "Соколок" является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау. В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое так же предназначено для защиты города от паводковых вод. Его укрепили мешками с песком для надежного удержания воды, и высота дамбы была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот благодаря тому, что на строительство было больше времени", - сообщили в штабе.
На участке организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.
Дополнено 24.05.2024, 14.30
В оперштабе по ЧС Атырауской области сообщили, что из-за усиления напора паводковых вод на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау - Индер для всех видов транспорта.
В качестве альтернативного маршрута для поездки из Уральска, Индерского, Махамбетского районов в Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет - село Хамит Ергалиев (Исатайский район) - трассы Атырау - Астрахань", - сообщили в оперштабе.
Ранее в селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения.
По данным Ranking.kz, в настоящее время треть гидротехнических сооружений в РК находится в неудовлетворительном состоянии и не защитит от паводков.
24.05.2024, 09:04 69301
В Туркестанской области пропавшего несколько дней назад подростка нашли мертвым
Фото: МВД РК
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Туркестан. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Сайрамском районе обнаружено тело пропавшего ученика 10-го класса, сообщает Otyrar.kz.
По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома. Его обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже.
В ходе поисков было обнаружено тело несовершеннолетнего.
Полиция проводит расследование по факту самоубийства несовершеннолетнего в Сайрамском районе. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства. Иные сведения разглашению не подлежат", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
23.05.2024, 08:28 125526
В Махамбетском районе Атырауской области прорвало дамбу: жителей эвакуировали
Фото: оперативный штаб
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Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу. Спасатели начали эвакуацию населения, сообщили в оперативном штабе по ЧС.
В 01.20 были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей", - проинформировали в штабе.
Отметим, что село Жалгансай находится в 15 км от районного центра - села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237. В связи с угрозой подтопления села Жалгансай проводится заблаговременная эвакуация населения в село Махамбет. Временный эвакопункт расположен в местной школе, где было размещено около 200 человек, в их числе более 100 детей.
В 03.00 поврежденная дамба в селе Жалгансай была восстановлена. Ведется укрепление защитных валов. На месте ЧС находится аким области.
По состоянию на 08.00 23 мая уровень воды в реке Урал составил: в селе Индербор 1000 см (критический уровень - 845 см), селе Махамбет - 1020 см (критический уровень - 850 см), в Атырау - 585 см (критический уровень - 550 см), селе Жанаталап - 424 (критический уровень - 500 см), селе Еркинкала - 382 см (критический уровень - 450 см).
22.05.2024, 12:47 170181
Мост через реку Талгар в Алматинской области закрыли из-за угрозы обрушения
Движение по мосту ограничено, однако кольцевая дорога, Кульджинская трасса и автодорога Талгар - Есик - Байдибек полностью функционируют
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Талгар близ села Ават Алматинской области закрыли из-за угрозы возможного обрушения.
Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста, вблизи села Ават ("Приканальная БАК"), обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к обрушению моста. О возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы", - говорится в сообщении акимата Енбекшиказахского района.
Там уточнили, что движение по мосту ограничено, однако кольцевая дорога, Кульджинская трасса и автодорога Талгар - Есик -Байдибек полностью функционируют.
Жителей и гостей района попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.
Напомним, в Казахстане продолжаются паводки. В частности, в Атырауской области уровень воды в Урале превысил критическую отметку и продолжает повышаться. В свои дома вернулись более 61 тыс. человек. Школьников в пострадавших от паводков регионах освободили от сдачи годовых экзаменов.
20.05.2024, 20:03 250471
Движение по трассе Атырау - Индер закрывают
Открыта альтернативная дорога
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 20 на 21 мая с 00.00 до 6.00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.
Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.
Напомним, на 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал.
20.05.2024, 18:58 252286
Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Дамбы строят со стороны реки Урал
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На 25-м километре трассы Атырау - Индер произошел разлив воды на поверхность дороги. В связи с этим ведутся срочные работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта", - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и канал "Соколок".
20.05.2024, 12:28 239781
Несовершеннолетний на мопеде насмерть сбил ребенка в Атырауской области
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Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Несовершеннолетний водитель мопеда насмерть сбил подростка в селе Бодене Индерского района.
18 мая около 15.25 на улице Датова в селе Бодене Индерского района произошло ДТП, в котором мопед сбил пешехода. В результате пешеход-подросток скончался в реанимации, сообщает издание atpress.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.
В полиции отметили, в марте в отношении законного представителя несовершеннолетнего водителя мопеда за совершение правонарушения уже был составлен административный протокол. Однако, несмотря на привлечение к ответственности, подросток продолжал управлять мопедом.
Напомним, мопеды обяжут регистрировать в Казахстане. Водителей приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
20.05.2024, 11:01 206741
В Алматы ощущались подземные толчки силой два балла
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы в 10.10 ощутили подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая. Эпицентр находился в 308 км на юг от Алматы.
Энергетический класс землетрясения составил 12,9, магнитуда MPV 5,7, глубина 10 км.
Напомним, завтра в Алматы пройдет сейсмотренировка. По всему городу 21 мая в 10.00 включат сирены. Департамент по ЧС просит не паниковать и принять участие в сейсмотренировке с отработкой эвакуации из зданий.
Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение", - отметили в ведомстве.
Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:
- заранее определить место встречи (сбора) для семьи после случившегося землетрясения;
- необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами (можно посмотреть в техплане, техпаспорте);
- определите кратчайший путь эвакуации из здания либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.
10 правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении
3. Отойдите от мебели, окон, люстры
4. Найдите укрытие - "треугольники жизни" (займите место в углу несущих/капитальных/внутренних стен)
5. Покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков)
6. Отключите воду, газ, электричество
7. Возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее
8. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев
9. Будьте готовы к повторным толчкам
10. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями
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