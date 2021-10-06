В Алматы избили частного судоисполнителя

АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - В Алматы при сносе пристройки избили частного судебного исполнителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в Республиканской палате частных судебных исполнителей, к ним в производство поступил исполнительный документ о необходимости снести пристройку к жилому дому, расположенному в Бостандыкском районе Алматы.

Снос должен был производиться за счет средств Эльмиры Байболгановой.

В ходе исполнительских действий Байболганова Эльмира Пернебайкызы была надлежащим образом уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства и о том, что на нее возложена обязанность по сносу пристройки. Данное уведомление было произведено еще 3 сентября 2021 года", - говорится в сообщении палаты.

В пресс-службе разъяснили, что пристройку необходимо снести, поскольку она "фактически падает на жилой дом другого физического лица".

Существует ряд соответствующих заключений уполномоченных органов о том, что подлежащая сносу пристройка возведена с нарушением строительных норм. Фундамент пристройки дал крен на недопустимый уровень. В настоящее время существует реальная угроза, что пристройка вместе с фундаментом сорвется на соседский дом и снесет его", - сообщили в пресс-службе палаты.

К судебному исполнителю обратился взыскатель, сосед Байболгановой, которому "угрожает данная пристройка".

Согласно информации, судоисполнитель неоднократно вел переговоры с хозяйкой пристройки по мирному урегулированию вопроса.

Однако добровольно исполнять решение суда она прямо отказалась и принялась противодействовать судебному исполнителю. Исполнительские мероприятия по сносу пристройки были назначены на 4 октября в 11.00. Судебный исполнитель вошел на территорию нахождения пристройки в присутствии сотрудников полиции. Неизвестные лица при сотрудниках полиции начали оказывать давление на судебного исполнителя. Под угрозой физической расправы данные лица пытались запретить судебному исполнителю исполнять свои должностные обязанности и всячески пытались воспрепятствовать", - говорится в сообщении организации.

Судебный исполнитель зачитал вслух нормы Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", которыми он руководствовался при исполнении.

Однако Искаков Максот Никитович начал всячески оскорблять судебного исполнителя и указывать, что приступить к работе Ермекову (судоисполнителю) не дадут физической силой. Во время исполнительских действий ЧСИ Ермековым Искаков начал душить судебного исполнителя. Позже подошел к судебному исполнителю и начал нагло требовать прекратить снос и снова угрожать. На этот раз Ермеков решил не обращать внимания на происходящее. Однако Искаков сразу же приступил к действиям и нанес судебному исполнителю несколько ударов в область ребер и легкого. Данные побои были произведены в присутствии сотрудников полиции. Врач скорой помощи установил вред здоровью средней тяжести", - рассказали в палате.

Отмечается, что в момент случившегося сотрудники полиции "сбежали и больше не появлялись на территории исполнительских действий".

Судебный исполнитель написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесенных побоев.

На требование судебного исполнителя задержать Искакова сотрудники полиции отмалчивались и бездействовали", - продолжили в РПЧСИ.

Как говорится в сообщении, Искаков также вызвал на место происшествия чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова, чтобы тот оказал давление на судосиполнителя и потребовал забрать заявление из полиции.

В итоге судебному исполнителю не удалось произвести снос пристройки. Работы были приостановлены на начальном этапе.

В полиции Алматы прокомментировали, что судоисполнителем написано заявление на хозяина дома. На основании этого назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.