В Алматы мальчик попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот

Информация об инциденте появилась в социальных сетях.
4 апреля сын моей подруги играл на детской площадке во дворе дома 79 8-го микрорайона. На него упали железные ворота футбольного поля, которые, как оказалось, не были закреплены и забетонированы", - написала о случившемся алматинка Ольга Катаевская в Instagram.
По ее словам, у ребенка диагностированы множественные переломы, ушиб и смещение сердца и лёгкого, закрытая черепно-мозговая травма. Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации.
В пресс-службе акима Алматы прокомментировали, что по указанному адресу в 2020 году был проведен ремонт дворовой территории подрядной организацией ТОО "EC-EnergyQazaqstan". Заказчиком работ является аппарат акима Ауэзовского района.
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