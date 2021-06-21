В Алматы мужчина спас детей от удара током в фонтане

Фото: keste.kz

АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Вечером 19 июня в фонтане у здания Казахского государственного цирка пострадали три человека - двое детей и один взрослый, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В день происшествия фонтан работал в штатном режиме, дежурный технический работник в первой половине дня неоднократно производил работы по очистке чаши и регулировке насадок (струй) внутри работающего фонтана, что подтверждает целостность и безопасность оборудования до момента инцидента.

20 июня был произведен выездной осмотр фонтана с участием представителей Управления зеленой экономики города Алматы, ГКП на ПХВ "Алматыкалажарык" и ТОО EcoAlmaty. Был произведен совместный осмотр и обследование, в ходе которых технических нарушений, подтверждающих неисправность фонтанного оборудования, не выявлено. Специалистами выясняются причины произошедшего", - заявили в ТОО "Эко Алматы".

На своей странице в сети Facebook жительница города Укилай Бестай написала , что отдыхала с детьми около здания цирка. Затем она увидела, как две маленькие девочки перед фонтаном сняли туфли, полезли в воду, после чего их и женщину рядом стало бить током.

Мы ели мороженое и отдыхали с детьми. Одновременно я увидела, что две маленькие девочки, которые стояли рядом, сняли свои туфли и полезли в воду. В мгновение я не заметила, как эти девочки уперлись в груду железа. И мать, которая хотела их вытащить, тоже вцепилась в это железо", - написала она.

Они просили людей помочь им. Но многие не подходили к воде. Молодой человек по имени Абылай пришел им на помощь, его тоже током ударило, он до последнего спасал людей".

Пострадавшие были доставлены в больницу каретой скорой помощи.

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