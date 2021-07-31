В Алматы мужчина выпрыгнул с 4-го этажа горящей квартиры

АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Алматы мужчина выпрыгнул с четвертого этажа горящей квартиры, расположенной в жилом доме на пересечении улиц Шакарима и Тургута Озала передает KAZAKHSTAN TODAY.

До прибытия пожарных с четвертого этажа квартира, в которой произошел пожар, выпрыгнул мужчина, 1965 года рождения. Пострадавший был передан бригаде скорой помощи.

Сообщение о пожаре по улице Шакарима, 25 поступило на пульт ДЧС 29 июля, в 20.20.

Открытым пламенем горела квартира на 4-м этаже бывшего общежития. Из-за конструктивных особенностей здания, коридорной планировки пути эвакуации жильцов были отрезаны плотным дымом и высокой температурой. Создалась угроза жизни и здоровью для жильцов, проживающих по соседству. Огонь угрожал перейти на кровлю здания", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

Незамедлительно звеньями газодымозащитной службы поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, жильцы дома эвакуированы. Одновременно, чтобы не допустить переход огня на крышу дома, введены пожарные стволы на защиту кровли. Пожарные автоцистерны установлены на ближайшие пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

Принятыми оперативными мерами через 13 минут пожар был локализован, ликвидирован полностью в 20.46 на общей площади 20 квадратных метров", - добавили в ведомстве.





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