В Алматы на автодорогу Медеу - Шымбулак сошла лавина

Фото: Instagram/kazselezashita

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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в связи с оттепелью в первой половине дня 6 марта 2023 года в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 11 зарегистрирован самопроизвольный сход снежной лавины объемом 300 кубометров.





Сошедшая масса снега частично перекрыла участок автодороги Медеу - Шымбулак. Жертв и пострадавших нет. Расчистка снега на автодороге Медеу - Шымбулак проведена силами АГЭТУ ГУ "Казселезащита", - сообщили в Казселезащите.





Отмечается, что на основании штормового предупреждения Казгидромета объявлена лавинная опасность в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-7 марта 2023 года.





ГУ "Казселезащита" рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.