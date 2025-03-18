17.03.2025, 17:00 20551
В Алматы недалеко от Шымбулака сошла лавина: погибла россиянка
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в районе Левого Талгара недалеко от Шымбулака сошла лавина, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На высоте 3160 метров, произошел сход снежной лавины объемом около 50 кубометров. По предварительным данным, снежную массу сорвали фрирайдеры, игнорировавшие предупреждения о лавинной опасности. На место происшествия прибыли спасатели ДЧС, РОСО МЧС РК, Центра медицины катастроф МЧС РК и службы спасения Алматы. Из-под завалов извлекли тело женщины, гражданки РФ 1990 года рождения. Ее транспортировали до станции "Комби-2" для эвакуации", - заявили в ведомстве.
Также в 16.00 поступил сигнал о втором сходе лавины в районе пика Комсомола.
Трое фрирайдеров подрезали склон, вызвав лавину. Двое выбрались сами, третьего нашли погибшим", - добавили в МЧС.
Напомним, на прошлой неделе лыжники спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
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18.03.2025, 12:17 1926
Город Косшы затапливает талыми водами
Местные жители жалуются, что пешеходам и детям невозможно пройти по улицам из-за огромных луж
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Косшы в Акмолинской области опубликовали видео залитых талыми водами улиц города.
Вот такая ситуация сейчас на дорогах возле школы "Дара" по улице Жангельдина. Местные жители жалуются, что пешеходам и детям невозможно пройти из-за огромных луж", - пишут очевидцы.
По социально значимым объектам, в том числе школам угрозы подтопления нет", - сообщили в акимате Косшы.
Там добавили, что в местах затопления ведутся работы по откачке талых вод.
Ранее в акимате создали оперативный противопаводковый штаб, который будет функционировать с 17 марта текущего года в круглосуточном режиме.
Ранее талые воды затопили автодороги в микрорайоне Сары-Арка города Уральска и в Костанайской области, на границе с Россией.
В области Абай под угрозой затопления находятся 45 населенных пунктов. Всего, по данным Минводы РК, в зоне высокого риска возникновения паводков находятся 8 областей Казахстана. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми,и будут сопровождаться обильными осадками, что повышает риски затопления.
18.03.2025, 10:36 4486
В Жамбылской области в инфекционную больницу поступили 10 дошколят
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Тараз. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай", который расположен в селе Мерке (участок Ойтал), сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.
По данным ведомства, 9 случаев зарегистрированы с диагнозом острая кишечная инфекция, 1 случай - энтеровирусная инфекция. 1 воспитанник находится в реанимационном отделении, состояние стабильное (наблюдается положительная динамика).
По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана рабочая группа, которая детально изучает каждый случай. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
В случае необходимости в больнице готовы развернуть дополнительные койки для госпитализации. Имеется достаточный запас лекарств. На сегодняшний день управление санитарно-эпидемиологического контроля Меркенского района проводит проверку, взяты все пробы, специалисты ждут заключение экспертизы", - отметили в акимате.
Сообщается, что работа центра приостановлена на двое суток, проводится дезинфекционная обработка. Родителей оповестили о данных мероприятиях.
По итогам проверки компетентным органом будет принято соответствующее решение. На сегодняшний день обстановка стабильная, ситуация находится на контроле", - добавили в акимате.
17.03.2025, 16:29 21151
Талая вода размыла временный мост на реке в Западном Казахстане
Угрозы для населенных пунктов нет
Фото: кадр из видео
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Уральск. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сырымском районе Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня реки Шидерти, в результате вода размыла временный мост близ села Аралтобе, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На 27-м километре автодороги Аксай - Жымпиты, в районе села Аралтобе, вода размыла грунт вокруг временного моста, сооруженного на время ремонта основного перехода", - проинформировали в ведомстве.
Ситуация находится под постоянным контролем МЧС. Организовано дежурство сотрудников местных исполнительных органов и департамента полиции.
Военнослужащие наполняют мешкотары для укрепления временного моста после спада уровня реки.
По словам спасателей, местных жителей о происшествии оповестили, угрозы для населенных пунктов нет.
На данный момент имеется альтернативные проездные пути со стороны города Аксай Бурлинского района. Восстановительные работы начнутся сразу после снижения уровня воды", - добавили в МЧС.
16.03.2025, 20:04 41956
В Шымкенте потушили крупный пожар в кафе
Фото: МЧС РК
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Шымкент. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Огнеборцы Шымкента потушили пожар в двухэтажном кафе в Каратауском районе на улице Жанибекова, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
До прибытия противопожарной службы администрация и персонал кафе самоэвакуировались, посетителей не было. Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на другие здания нет", - проинформировали в МЧС.
Пожар полностью ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается.
16.03.2025, 13:35 48051
На границе с Россией затопило участок автодороги Дополнено
Фото: КАЖ
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Костанай. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Участок автомобильной дороги в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией затопили талые воды, сообщает "КазАвтоЖол".
В связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега, в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения. Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды до 10 сантиметров. Данный участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар (суходол)", - проинформировали в компании.
Также отмечается, что из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно.
На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Ограничений движения по автодороге на текущий момент нет", - говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что ведутся переговоры с Россией о совместном строительстве мостового перехода на этом участке.
Дополнено 16.03.2025, 18.49
Движение на автодороге в Костанайской области ограничат из-за увеличения перелива.
16 марта в 20.00 в связи с увеличением перелива (длина - 70 метров, высота - 20 сантиметров) планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Подъезд к селу Мариновка", - сообщили в "КазАвтоЖоле".
Ранее в Уральске талая вода затопила дорогу.
15.03.2025, 14:10 57876
В Алматинской области тушат пожар на заводе по выпуску шин Дополнено
Фото: МЧС РК
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Конаев. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Жаналык Алматинской области тушат пожар на заводе по выпуску резиновых шин, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой. Информация о пострадавших на 112 не поступала", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что на месте пожарные работают по повышенному рангу.
Дополнено 15.03.2025, 16. 35
Пожар на заводе по выпуску резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области удалось локализовать, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Силами МЧС пожар оперативно локализован. Площадь пожара устанавливается", - заявили в ведомстве.
Дополнено 15.03.2025, 16. 35
Пожар на заводе по выпуску резиновых шин в селе Жаналык Алматинской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров. По уточненным данным, в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, вдоль трассы, за территорией ТОО по переработке резиновых изделий, произошло загорание складированных шин. На месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", - заявили в ведомстве.
Ранее крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане.
15.03.2025, 12:10 58661
В Экибастузе полицейские спасли людей из горящего дома
Они вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда
Фото: polisia.kz
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Экибастуз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе трое сотрудников полиции спасли людей из горящего дома, расположенного по проспекту Конституции, сообщает Polisia.kz.
Густой дым заполнил подъезд, создавая угрозу для жизни людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что полицейские вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда.
Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
14.03.2025, 14:10 139766
Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Ухудшение геомагнитной обстановки пока продолжается и держится на уровне G1-G2
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Москва. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне роста скорости солнечного ветра магнитные бури вновь обрушились на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ухудшение геомагнитной обстановки, начавшееся вчера на фоне роста скорости солнечного ветра, пока продолжается и держится на уровне G1-G2. Уровень G2, впрочем, был достигнут пока лишь эпизодически (...) скорость солнечного ветра, при этом, находится в умеренной зоне, и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация", - проинформировали в лаборатории.
Подчеркивается, что стабилизация магнитного поля, предварительно, ожидалась сегодня.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
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