Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 19 января, в 19.27 (в 13.27 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 370 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 14,1. Магнитуда MPV - 6,0. Глубина - 10 километров", - говорится в сообщении.

В Алматы ощущались подземные толчки силой 3-4 балла по шкале МSК-64.

Позже, в 19.51, было зарегистрировано еще одно землетрясение с эпицентром в 372 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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