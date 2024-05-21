В Алматы ощущались подземные толчки силой два балла

Рассказать друзьям

Атырау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 20 на 21 мая с 00.00 до 6.00 будут проводиться работы по укладке труб для пропуска воды, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.





На эти работы привлекаются 15 специалистов и 15 единиц техники.





Альтернативная дорога для движения авто открыта по направлению Атырау - Хамит Ерғалиев - Махамбет.



