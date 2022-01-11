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В Алматы освободили аэропорт

06.01.2022, 02:11 14406
В Алматы освободили аэропорт

АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - Заместитель акима города Ержан Бабакумаров заявил об освобождении и переводе в штатный режим аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт города и вернулся к работе в штатном режиме, сообщил замакима Алматы Ержан Бабакумаров.

"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", - заявил Бабакумаров.

Накануне вечером стало известно, что аэропорт Алматы был захвачен террористами, при этом захвачены пять находившихся на ВПП самолетов и нанесен ущерб терминалу воздушной гавани.


При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

новости по теме

Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных

11.01.2022, 11:13 6321
Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - В Казахстане с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
102 пострадавших военнослужащих находятся на стационарном лечении, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 

С учетом большого количества пострадавших в кратчайшие сроки были развернуты операционные, сформированы врачебно-сестринские бригады", - сообщает ведомство.

 
В Минобороны рассказали, что военные лечебные учреждения работают в тесном сотрудничестве с организациями гражданского здравоохранения. Для оказания квалифицированной помощи они располагают необходимым оборудованием и запасом лекарственных средств.

 

В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых

11.01.2022, 08:33 8821
В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых
Фото: facebook Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается зачистка районов от бандитских группировок. По состоянию на 10 января задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках и мародерствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зачищены от бандитских группировок следующие участки: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту Алматы. Всего задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлений. Изъято: 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов", - сообщили в информцентре комендатуры Алматы. 

 
Кроме того, на блок-постах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.
 
На пульт "102" поступило всего 608 сообщений. В Call-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, которые требовали оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

 

В Жамбылской области в результате беспорядков погибли 15 человек

10.01.2022, 22:14 10686
ТАРАЗ. 10 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области ситуация стабильная, находится на контроле оперативного регионального штаба, сообщили в областном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В областном центре предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных дел, 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибло 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов. Задержаны 4 преступника, которые подожгли здание аппарата акима Жамбылской области, изъято 2 автомата Калашникова", - проинформировали в ведомстве.

 
Всего задействовано более 2000 сотрудников департаментов полиции, КНБ, РгК "Юг", а также более 100 единиц техники.
 
Сообщается, что 7 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Повреждено более 100 служебных машин.
 
Всего 283 жителя обратились за медицинской помощью, из них 42 находятся в больнице.
 
На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.
 
По данным акимата, продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.
 

При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран", - отметили в ведомстве.

 
Отмечается, что провокаторы сожгли здания областного акимата, областного филиала партии Nur Otan, департамента полиции. Социальные объекты не пострадали.
 
Начались работы по восстановлению пострадавших объектов. 
 

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО "Амир и Д", также завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме", - сообщили в областном акимате.

 

Сотрудник полиции скончался в Алматы

10.01.2022, 15:49 13896
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - В Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию подтвердили в департаменте полиции города Алматы, сообщает МИА "Казинформ".
 

В 11.00 10 января 2022 года в УП Турксибского района на рабочем месте до приезда скорой медицинской помощи скоропостижно скончался заместитель начальника УП полковник полиции Назанов Танат Жанбаевич, смерть констатирована в 11 часов, причина смерти "инфаркт", - сообщили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева. Сегодня также стало известно, что в Жамбылской области обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. По данным фактам проводится досудебное расследование.
 
Напомним: в результате беспорядков в РК погибли 16 сотрудников полиции, более 1300 охранников и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения.
 

В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области

10.01.2022, 13:30 14866
ТАРАЗ. 10 ЯНВАРЯ - В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Таразе обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - сообщает пресс-служба МВД РК.

 

В Нур-Султане обнаружено тело полковника КНБ

10.01.2022, 13:18 14471

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане во дворе дома по месту жительства обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, по факту гибели проводится досудебное расследование. Иные подробности не разглашаются.

Сегодня также стало известно, что в Жамбылской области обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области. По факту проводится досудебное расследование.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи в Алматы

10.01.2022, 11:25 17331
Зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи в Алматы
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - В Алматы зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи, также повреждены 32 автомашины скорой помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, своевременно обслуживались все экстренные обращения. Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы пять сотрудников ССМП (два водителя и три фельдшера)", - сообщили в городском Штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

 
Сообщается, что за время беспорядков были повреждены 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т. д.), четыре автомашины в негодном состоянии, три захвата машин с целью перевозки трупов и доставки на митинг, машины потом были возвращены. 
 
 

Беспорядки в Алматы: продолжают гибнуть дети

09.01.2022, 16:41 19731
Беспорядки в Алматы: продолжают гибнуть дети
АЛМАТЫ. 9 ЯНВАРЯ - Четырехлетняя девочка погибла в результате стрельбы в Алматы, сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия случилась 7 января на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Девочка и ее 15-летняя сестра находились в авто, которое попало под обстрел. Младшая сестра погибла на месте, старшая получила пулевое ранение. Ее прооперировали, сейчас девочка находится в реанимации.
 
Кроме того, днем 7 января огнестрельное ранение получила 8-летняя девочка. Всего в Казахстане подтверждена гибель двух детей. Трое пострадали, сообщает Sputnik.kz.
 
Ранее уполномоченный по правам ребенка рассказала, что погиб 11-летний подросток. По ее словам, родители прогуливались со своими детьми по улице мегаполиса, когда раздался выстрел, ставший для подростка роковым, пишет Tengrinews.kz.
 
Также, по информации Аружан Саин, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. По ее данным, подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.
 
Стоит отметить, что неоднократно сообщалось о том, что выходить на улицы во время антитеррористической операции опасно. Следует оставаться дома, не подходить к окнам. Не оставляйте детей без присмотра.
 
При необходимости казахстанцы могут звонить на телефоны горячей линии по охране прав детей Минобразования Казахстана: +7 7172 74 25 28, +7 7761 70 73 83, +7 777 183 65 67, +7 701 378 66 29.
 
По поводу пропавших без вести следует обращаться по телефону 1414.
 
Как сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, в городе продолжается зачистка от боевиков. Задержаны 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. За прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания не было, сообщает Zakon.kz.
 
От бандитских группировок зачищены: резиденция президента; акимат города Алматы; площадь Республики; микрорайон Думан; район ТД "Карсити"; территория Ауэзовского и Наурызбайского районов.
 
Напомним: в РК возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.
 

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