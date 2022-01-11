В Алматы освободили аэропорт

АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - Заместитель акима города Ержан Бабакумаров заявил об освобождении и переводе в штатный режим аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт города и вернулся к работе в штатном режиме, сообщил замакима Алматы Ержан Бабакумаров.



"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы", - заявил Бабакумаров.



Накануне вечером стало известно, что аэропорт Алматы был захвачен террористами, при этом захвачены пять находившихся на ВПП самолетов и нанесен ущерб терминалу воздушной гавани.



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