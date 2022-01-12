АЛМАТЫ. 7 ЯНВАРЯ - В Алматы под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель получил смертельные ранения, пострадал и журналист, сообщает телеканал "МИР 24".
По данным местных СМИ, сотрудник телеканала "Алматы" - водитель съемочной группы - погиб при обстреле в Алматы. Мужчина попал под пули в районе резиденции президента. В результате перестрелки пострадал и корреспондент телеканала. Журналисту раздробило пальцы на руке, с травмой его доставили в больницу.
Накануне в Алматы протестующие разгромили офис телеканала "МИР". Уничтожили все оборудование, но благодаря своевременным действиям акимата удалось эвакуировать сотрудников. Мародеры уже напали на пять телеканалов: помимо "МИРа", также пострадал "Хабар", "Евразия", КТК и "Казахстан". Повреждена дорогая аппаратура, украдены видеокамеры.