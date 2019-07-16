В Алматы погиб участник экстремальной гонки Nomad Race

Фото: prosports.kz

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Алматы 13 июля погиб участник экстремальной гонки Nomad Race, передает Kazakhstan Today.

"Молодой парень, Бейсембаев Даулет, испытывая начальный путь с препятствиями вместе со своей командой, на первых километрах неожиданно остановился на дистанции по причине ухудшения состояния здоровья. Две бригады врачей бросились на помощь парню, процесс реанимации длился около двух часов, но, к сожалению, спасти его не удалось. Медицинские работники зафиксировали летальный исход. Причины выясняются, и мы обязательно их озвучим после медицинской экспертизы. Мы приносим глубочайшие соболезнования всем близким и родным погибшего парня", - сообщается на странице Adrenaline Nomad Race в Instagram .

Организаторы отметили, что готовы оказать поддержку и помощь семье погибшего.

Nomad Race - это экстремальная гонка повышенной выносливости на пересеченной местности с преодолением самых неожиданных препятствий, таких как рвы, камни атласа, трубы, сквозь которые нужно проползать, подъемы на отвесную стену и спуски с нее, рукоход, канавы с грязью, пролаз под колючей проволокой по-пластунски и т.п.

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