В Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля

АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Бостандыкском районе Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, авария произошла 10 июня.

В 08.05 девушка 1995 года рождения на электросамокате ехала по улице Маркова, в это время водитель автомобиля Nissan Patrol открыла дверь автомашины, в результате чего произошло столкновение.

Девушка была доставлена в больницу и от полученных травм скончалась спустя несколько часов.

За 6 месяцев текущего года с участием мопедов и самокатов зарегистрировано 77 ДТП. В результате 81 человек травмирован и 1 человек погиб.