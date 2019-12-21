Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы при падении дерева в палате медучреждения образовалась трещина, передает Kazakhstan Today.



"В 06.02 в УКС ДЧС Алматы от медсестры Республиканского научно-практического центра психического здоровья, расположенного в Алмалинском районе, по улице Амангельды, поступило сообщение о том, что произошло падение дерева на забор и крышу одноэтажного здания со стороны проспекта Сейфуллина", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.



Со слов замруководителя центра, здание 1918 года постройки.



В результате падения в одной из палат образовалась трещина.



"Сотрудниками центра были переселены 21 пациент из пяти палат (всего в центре 8 палат, остальные пустовали) и 11 человек медперсонала. Жертв и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.



Устранением занимается Служба спасения Алматы; 4 человека, 2 единицы техники.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства