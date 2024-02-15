14.02.2024, 21:03 19201
В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе
Фото: МЧС РК
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 14 февраля, в 18.00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса в Медеуском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В 19.51 пожар ликвидирован. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения.
Уточненная площадь пожара составила 380 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости, отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 1,5 км.
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15.02.2024, 09:18 1031
Взрыв газа произошел в магазине в Темиртау, под завалами здания ищут людей
Фото: МЧС РК
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Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов Темиртау произошел взрыв газа, под завалами здания ищут людей, передает корреспондент агентства.
В 08.06 поступило сообщение о взрыве газа в 2-этажном здании магазина по улице Ватутина в Темиртау. Имеется обрушение здания магазина с возгоранием", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в 09.08 пожар локализован на площади 40 квадратных метров.
В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Проводится разбор завалов.
В 08.44 из-под завалов извлечена женщина. С ее слов под завалом также находится мужчина", - проинформировали в министерстве.
14.02.2024, 09:38 32486
От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске
Причины и обстоятельства выясняются
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Щучинск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
13 февраля 2024 года в военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет первого курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении Минобороны.
Руководство Министерства обороны и личный состав военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.
14.02.2024, 08:30 34161
Снежная лавина перекрыла автодорогу на БАО
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин с общим объемом сошедших масс 13 750 кубометров, сообщили в ДЧС Алматы.
Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро... Жертв и пострадавших нет. Частично снежная масса перекрыла автодорогу, ведущую на БАО. Принятыми мерами дорога расчищена, ущерба нет", - проинформировали в ДЧС.
В ведомстве напомнили, что на данной автодороге заранее был выставлен блокпост по ограничению проезда автотранспорта совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции города Алматы. На опасных участках были выставлены предупреждающие щиты.
Специалисты "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.
В свою очередь "Казселезащитой" с начала лавиноопасного периода произведено четыре профилактических спуска снежных лавин общим объемом более 9200 кубометров.
13.02.2024, 12:28 56521
Массовое ДТП с участием автобусов в Алматы: пострадали 17 человек
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии с участием трех автобусов в Алматы, которая произошла сегодня утром на проспекте Райымбека, пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения мегаполиса.
В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Три человека от госпитализации отказались", - цитирует телеканал КТК сообщение управления.
Напомним, сегодня утром в Алматы столкнулись три автобуса и один легковой автомобиль. Как отметили в ДП города, три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.
Ранее, в 2022 году, в Алматы также произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротрансе".
В июле прошлого года в Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
13.02.2024, 10:08 60631
В Акмолинской области массово гибнут лошади
Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи
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Кокшетау. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области массово гибнет скот. Лошади умирают прямо на пастбищах от голода. Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи.
Лошади оказались в настоящем снежном плену. Бураны и снегопады застали животных, находящихся на пастбищах, врасплох. Сугробы в степи настолько высокие, а сам снег такой плотный, что животные не могут найти под ними корм. Усугубляет ситуацию то, что выпасы находятся далеко от аулов. Вернуть голодный скот домой пастухи не могут. У лошадей просто не хватит сил дойти, сообщает телеканал КТК.
Пастухи просят помощи. Говорят, что спасти оставшийся в живых скот может тяжелая техника, которая расчистит дорогу и срочно доставит сено.
Лошади погибают. Ситуация очень сложная. Никакой помощи. Это боль всех коневодов. Просим вас помочь", - сказал пастух Темирбек Галимов.
Ранее массовую гибель лошадей зафиксировали в одном из сел Карагандинской области.
13.02.2024, 09:00 63356
В Сети появились кадры стрельбы в овощном магазине в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео, на котором мужчина устроил стрельбу в одном из овощных магазинов Алматы, передает корреспондент агентства.
На видео заснято, как мужчина зашел в магазин и открыл стрельбу. Выяснилось, что инцидент произошел в декабре прошлого года, возле ЖК "Sholpan city".
В департаменте полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан.
Уголовное дело, возбужденное по факту хулиганства, с учетом данных первичных следственных мероприятий на следующий день следственным управлением ДП переквалифицировано на покушение на убийство. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Вещественное доказательство изъято. Назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования находится на контроле руководства ДП", - проинформировали в полиции.
Напомним, осенью прошлого года один человек был убит и четверо ранены в результате стрельбы в Алматинской области.
12.02.2024, 18:58 79431
Последствия землетрясения: на юге Казахстана обнаружили более 30 утечек газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для своевременного выявления и устранения утечек газа после землетрясения на газопроводах южных регионов страны АО "КазТрансГаз Аймак" запустил в Алматы и Шымкенте, а также Жамбылской, Жетысуской и Туркестанской областях передвижные мобильные лаборатории "ДЛС-Пергам", сообщает пресс-служба компании.
В результате обследования в этих регионах с 29 января по 12 февраля было обнаружено 34 утечки газа, работы по устранению утечек проводились круглосуточно без выходных.
Такие меры предпринимаются для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, поскольку утечка газа может иметь серьезные последствия.
Работы по обследованию подземных и надземных газопроводов высокого и среднего давления с помощью тепловизоров и детекторов метана будут продолжены.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
12.02.2024, 11:18 84361
Уральск остался без воды в результате аварии на коллекторе
Фото: Depositphotos
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Уральск. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области город Уральск остался без воды в результате аварии на канализационном коллекторе, сообщил директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов.
Лопнул сварочный стык. Характер аварии не такой сложный, но для производства ремонтных работ пришлось отключить одну из основных канализационных насосных станций города. Вследствие чего были вынуждены ограничить подачу воды в город", - цитирует "Уральская неделя" директора.
Ранее жители Риддера из-за схода лавин остались без водоснабжения.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?