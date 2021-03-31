АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В Алматы произошло подтопление нескольких улиц в разных районах города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На места были выдвинуты силы и средства служб гражданской защиты Алматы.

Как сообщили в городском ДЧС, по состоянию на 18.30 29 марта было зарегистрировано 6 случаев затоплений.

В Жетысуском районе по улице Борзова - затопление улицы устранено сотрудниками ГКП "Алматы тазалык", выложено 40 мешкотар. Работы завершены.

Улица Ачинская - затопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", 1 илосос. Работы завершены.

В Алатауском районе улица Механическая, 212 - произошло подтопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", произведена очистка арычной сети. Работы завершены.

В Турксибском районе по улице Майлина, 222 - на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык". Работы завершены.

В Жетысуском районе по улице Жангельдина, 214 произошло затопление двора ЧЖД и улицы - выложены 100 мешкотар, на месте работали спасатели Службы спасения 109. Работы завершены.

Также работы проводились в Алатауском районе по улице Аралкум, 22, где произошло подтопление улицы. На месте работает техника - илосос ГКП "Алматы су".

Необходимо отметить, что норма осадков за март месяц составляет 76 миллиметров, с начала месяца выпало 103,2 миллиметра осадков", - отметили в ДЧС.





Как отметили в городском акимате, противопаводковая ситуация в Алматы на контроле у городских служб. В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков.

В целом необходимо отметить, что за последние пять лет в городе было построено 497 километров арычных сетей, стабилизированы и укреплены берега более 40 километров русел рек, данные меры позволили снизить количество потенциально подтапливаемых участков в 3,5 раза.

Проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 километров арычных сетей по Алматы. Реализация данного проекта запланирована на 2021-2023 годы.

Управлением зеленой экономики проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 километров арычных сетей по Алматы. На сегодняшний день проект на стадии завершения (в марте 2021 года планируется внести в госэкспертизу). Реализация данного проекта запланирована на 2021-2023 годы. Вместе с тем в 2020 году в городе проводились плановые работы по строительству новых и замене изношенных 30 километров арычных сетей.

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