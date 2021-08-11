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В Алматы произошел крупный пожар на СТО

10.08.2021 7372
АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В Медеуском районе Алматы произошел пожар на СТО, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

На месте пожара по улице Бигелдинова, 131, работают 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Менее чем за час огонь удалось локализовать", - сообщили в ДЧС города. 

 
Из-за высокой температуры огонь тушили с помощью автоцистерн. В 13.57 огонь ликвидирован. 
 
По словам пожарных, большая часть помещений не пострадала. Площадь горения устанавливается.
 

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