В Алматы произошел крупный пожар на СТО

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - В Медеуском районе Алматы произошел пожар на СТО, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На месте пожара по улице Бигелдинова, 131, работают 16 единиц техники и 62 человека личного состава. Менее чем за час огонь удалось локализовать", - сообщили в ДЧС города.

Из-за высокой температуры огонь тушили с помощью автоцистерн. В 13.57 огонь ликвидирован.

По словам пожарных, большая часть помещений не пострадала. Площадь горения устанавливается.

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