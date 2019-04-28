Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы расследуют дорожную аварию, в которой пострадал семилетний мальчик. Это произошло на глазах у десятка прохожих, именно они оказали ребенку первую помощь и доставили его в больницу, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Мультидисциплинарной бригадой ребенок осмотрен, проведены обследования. Перелома костей черепа нет. Ребенку выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщил заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов.

Маленького пациента перевели в отделение нейрохирургии. Рядом с ним сейчас находятся родители. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Говорят, что мальчик выжил чудом.

Очевидцы рассказали, что автобус следовал по маршруту. Неожиданно на дорогу выбежал ребенок. Водитель не успел затормозить и задел школьника. Все случилось в метре от пешеходного перехода. Как позже выяснилось, мальчик переходил дорогу без сопровождения взрослых. Шофера и свидетелей уже допросили полицейские. Начато досудебное расследование.

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