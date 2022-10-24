В Алматы учащиеся двух колледжей устроили массовую драку

Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла между учащимися двух колледжей Алматы разгорелся конфликт, перешедший в массовую драку, сообщает Polisia.kz.
В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293, часть 2, УК РК (Хулиганство).
Действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК", - отметил Есен Искаков.