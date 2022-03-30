В Алматы в результате урагана пострадали двое мужчин

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - После получения штормового предупреждения силы и средства ДЧС и служб Алматы были приведены в режим повышенной готовности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

29 марта с 16.00 в результате порывистого ветра и сильного дождя на линию 112 ДЧС поступило 34 сообщения по падению деревьев, в том числе срывов кровель зданий и два случая затопления дворовых территорий частных домов, сообщает пресс-служба ДЧС города.





Незначительные телесные повреждения получили двое взрослых мужчин. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

По всем случаям на местах работают сотрудники РУЧС ДЧС, подрядные организации акиматов и службы спасения 109.

Осадки в виде дождя с переходом в снег продолжатся до 03.00.



