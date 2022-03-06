В Алматы вандалы повредили таблички с именами 28 гвардейцев-панфиловцев

Фото: родителей школьников

КОСТАНАЙ. 4 МАРТА - Дети из поселка Асенкритовка учатся в соседнем селе, которое находится в 12 километрах, туда их возят на автобусе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Родители школьников утверждают, что автобус выпущен 39 лет назад, его постоянно ремонтируют, из-за чего детям приходится обучаться дистанционно, сообщает " Алау ".

Как сообщили в ДЧС региона, в автобусе марки ПАЗ, который принадлежит райотделу образования, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. К месту происшествия пожарные не вызывались. Никто не пострадал.