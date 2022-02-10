В Алматы за прошедшие сутки произошло в два раза больше ДТП, чем обычно

Фото: Depositphotos

АЛМАТЫ. 9 ФЕВРАЛЯ - За прошедшие сутки в городе произошло 114 ДТП - почти в два раза больше, чем обычно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 16 из них были пострадавшие. Всего в дорожных авариях в городе за сутки пострадали 26 человек, сообщает пресс-службе полиции Алматы.

В полиции уточнили, что на аварийность повлияла погода. Два дня в городе шел снег с перерывами, и холодный ветер способствовал образованию на дорогах ледяной корки.