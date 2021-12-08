В Алматы женщина наглоталась таблеток и спрыгнула с 5-го этажа

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

МОСКВА. 7 ДЕКАБРЯ - В Москве посетитель МФЦ "Рязанский" расстрелял сотрудников центра из-за медицинской маски, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека: сотрудница МФЦ (администратор) и охранник.

Еще три человека пострадали, в том числе десятилетняя девочка Софья. Она была в МФЦ с семьей. Девочка пошла попить воды к кулеру с водой в тот момент, когда в помещении началась стрельба. Вооруженный мужчина выстрелил в сотрудника центра. Затем, по словам Софьи, он навел дуло на нее и нажал на курок: пуля задела ее по касательной. Она убежала, ее вместе с семьей эвакуировали. Раненого ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, врачи провели ей операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Гибель двух человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщает Lenta.ru .

Как стало известно, нападавшего удалось задержать старшему лейтенанту Георгию Домолаеву, сотруднику Главного управления по вопросам миграции МВД России. Он услышал хлопки и звук пожарной сирены и выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который стрелял, а потом вышел на улицу.

В МВД отметили, что старший лейтенант был без табельного оружия, но, несмотря на это, догнал и обезвредил преступника.

Личность стрелявшего была установлена - это 45-летний москвич Сергей Глазов, подполковник запаса российской армии. Позже источники RT сообщили, что он служил в Службе внешней разведки (СВР).

По словам очевидцев, стрелявший находился в неадекватном состоянии. Как уточняет telegram- канал Baza, при задержании Глазов рассказывал полицейским о мировом заговоре, коронавирусе и пандемии. Ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.





Как уточняет радиостанция "Говорит Москва" в своем telegram- канале , также у Глазова при себе была сумка, из которой торчали провода. В настоящий момент ее изучают специалисты.

У Глазова изъяли пистолет, по предварительным данным, травматическое оружие, переделанное под боевой патрон.

Конфликт с охраной МФЦ начался после того, как Глазов отказался надеть маску. Получив замечание от охранника МФЦ, мужчина начал спорить и настаивать на своем праве находиться в помещении без средств защиты. Тогда охранник попытался вывести его из здания, а Глазов достал пистолет и открыл огонь. Сначала он выстрелил в администратора, затем в охранника, а потом открыл беспорядочную стрельбу по посетителям.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 105 (Убийство двух и более лиц) и 222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.