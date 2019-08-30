В Арыси полицейские задержали скрывшегося с места ДТП водителя, у него изъяты наркотики

Арысь. 29 августа. Kazakhstan Today - В Арыси Туркестанской области полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, у него изъяты наркотики, передает Kazakhstan Today.

По данным областного департамента полиции, неизвестный сбил на дороге несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Ребенку оказали медицинскую помощь. По данному факту в отделе полиции создали следственно-оперативную группу, из числа оперативников и патрульных полицейских. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, расположенные в городе, опросили возможных очевидцев и провели другие необходимые мероприятия по установлению подозреваемого.

"В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого, сбившего велосипедиста, вместе с легковой автомашиной. При обыске автомашины оперативники заметили в сумке вещество, похожее на наркотическое. Полицейские изъяли пакет с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом, похожее на марихуану, а также прекурсоры", - проинформировали в ведомстве.

Как выяснилось, подозреваемый - житель города Шымкент, прибывший в город Арысь на строительные работы.

На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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