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В Арыси полицейские задержали скрывшегося с места ДТП водителя, у него изъяты наркотики

29.08.2019, 12:58 10666
В Арыси полицейские задержали скрывшегося с места ДТП водителя, у него изъяты наркотики
Арысь. 29 августа. Kazakhstan Today - В Арыси Туркестанской области полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, у него изъяты наркотики, передает Kazakhstan Today.
 
По данным областного департамента полиции, неизвестный сбил на дороге несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Ребенку оказали медицинскую помощь. По данному факту в отделе полиции создали следственно-оперативную группу, из числа оперативников и патрульных полицейских. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, расположенные в городе, опросили возможных очевидцев и провели другие необходимые мероприятия по установлению подозреваемого.
 
"В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого, сбившего велосипедиста, вместе с легковой автомашиной. При обыске автомашины оперативники заметили в сумке вещество, похожее на наркотическое. Полицейские изъяли пакет с наркотическим веществом растительного происхождения со специфическим запахом, похожее на марихуану, а также прекурсоры", - проинформировали в ведомстве. 
 
Как выяснилось, подозреваемый - житель города Шымкент, прибывший в город Арысь на строительные работы. 
 
На сегодняшний день по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Назначены экспертизы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
 

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