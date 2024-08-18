В Астане экстренно приземлился швейцарский самолет
Фото: Международный аэропорт Астаны
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший рейсом из Токио в Цюрих, совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
В 16.00 по местному времени рейс SWR161 авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих на борту Боинга 777-300ER (бортовой номер HBJNI), произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира", - проинформировали в аэропорту.
Как отметили в пресс-службе, после успешной посадки в 16.00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16.03 была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ.
Аэропорт Астаны временно закрылся для всех рейсов на два часа. В результате этого задержались более 20 регулярных рейсов. С 18.34 столичный аэропорт возобновил свою работу.
На сегодня в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейса на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилет - 15", - уточнили в аэропорту.
На вылет задерживаются следующие рейсы:
КС954 Астана - Алматы;
КС7508 Астана - Шымкент;
КС7334 Астана - Алматы;
DV734 Астана - Алматы;
KC992 Астана - Алматы;
KC7094 Астана - Алматы.
На прилет:
KC953 Алматы - Астана;
KC7352 Семей - Астана;
KC346 Усть-Каменогорск - Астана;
IQ400 Актобе - Астана;
KC206 Дубай - Астана;
DV5351 Камрань - Астана;
KC7091 Алматы - Астана;
KC7507 Шымкент - Астана;
KC7333 Алматы - Астана;
KC995 Алматы - Астана;
DV733 Алматы - Астана;
KC7063 Алматы - Астана;
IQ512 Новосибирск - Астана;
KC7364 Туркестан - Астана;
KC7326 Шымкент - Астана.