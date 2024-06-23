22.06.2024, 16:31 62401
В Астане горит многоэтажка вблизи "Хан Шатыра"
Фото: МЧС РК
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел пожар в здании, расположенном на проспекте Туран, 37/9, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На 26-м этаже жилого комплекса горит наружная облицовка здания. На месте работают пожарные по третьему рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 человек личного состава.
Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб.
Спасатели МЧС эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.
Информации о пострадавших не поступало.
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23.06.2024, 18:08 3226
Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
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Караганда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актогайском районе Карагандинской области в урочище Бектау-Ата 54-летняя женщина сорвалась со скалы и погибла, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В горы погибшая отправилась со своей подругой. Второй женщине спасатели помогли спуститься вниз.
Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также спасателями было обнаружено тело женщины, которая решила самостоятельно спуститься вниз", - говорится в сообщении.
23.06.2024, 12:00 19721
Четыре человека погибли в ДТП на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области на автодороге Самара - Шымкент столкнулись два автомобиля, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщает региональный департамент полиции.
Автомобиль марки "Лада Приора" под управлением водителя 1981 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда", которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате ДТП водители двух авто и два пассажира погибли на месте, еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения", - прокомментировали в полиции.
Отмечается, что факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется расследование.
23.06.2024, 10:44 22406
Жителей Тараза напугал взрыв
Фото: Кадр из видео
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Тараз. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в микрорайоне Карасу вчера вечером произошел взрыв под асфальтным покрытием, сообщает городской акимат.
Взрыв произошел в 21.41 в микрорайоне Карасу. В результате отключилось электричество.
По информации акимата, служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод на этом месте не проходит.
Сообщается, что в субботу в 21.44 вышел из строя подземный кабель высокого напряжения.
При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель и проходит через место происшествия. В 22.47 в 10-м микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями", - добавили в пресс-службе акимата.
Отмечается, что подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.
22.06.2024, 13:38 70576
В Актюбинской области погиб пилот дельтаплана
Трагедия произошла вблизи села Жарык
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Актобе. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО", сообщает КГА.
По этому инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.
Также в комитете сообщили, что 21 июня около села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Пострадавших нет. Авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом.
22.06.2024, 09:46 79286
Дома и хозпостройки подтопило в Алматинской области из-за трещины в поливном канале
Спасатели перенаправили воду в другой канал
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Конаев. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 21 июня в селе Ават в Енбекшиказахском районе из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, что привело к подтоплению четырех дворовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели перекрыли шлюз и перенаправили воду в другой канал. Подача воды остановлена. Угроза подтопления снята.
На данный момент силами ДЧС Алматинской области ведется работа по откачке воды с дворовых территорий. Создана комиссия под руководством МИО для уточнения возможного ущерба.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды с дворовых территорий.
21.06.2024, 11:17 117166
В Миннауки озвучили подробности смерти молодого человека в фонтане КазНУ
Фото: Facebook/kaznu.kz
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Алматы. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек озвучил подробности смерти парня в фонтане КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, передает корреспондент агентства.
Ученик 11-го класса СШ 185 пришел сдавать ЕНТ в один из пунктов, расположенный на территории кампуса КазНУ имени аль-Фараби. В 16.00 после обеда стояла очень жаркая погода, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан, он был двухярусный. Он залез не на внешние, а туда, где чаша, полез. Причину смерти судмедэкспертиза должна дать сегодня", - заявил министр.
Он добавил, что предварительно существует две версии трагедии - остановка сердца или удар током.
Министр отметил, что в тот день юноша ЕНТ не сдавал. Из-за сбоя электричества в Алматы ЕНТ для этого потока абитуриентов перенесли на 23 июня.
Мы должны дождаться заключения судмедэкспертизы. Расследованием занимается управление полиции Бостандыского района города", - сообщил Саясат Нурбек.
Ранее сообщалось, что молодой парень умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы.
20.06.2024, 20:06 139216
Пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидировали
Фото: МЧС РК
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Конаев. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Камыш потушили на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Ликвидация на территории РГУ "Иле-Балхашский государственный природный резерват" достигнута путем сбросов воды с вертолета UP-MI877 "Казавиаспас" МЧС РК. Всего было осуществлено 16 сбросов, это более 80 тонн воды", - сообщили в ведомстве.
В тушении приняли участие силы и средства ДЧС Алматинской области и резервата.
Напомним, 11 июня поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что на территории Иле-Балхашского резервата горит камыш. Предварительная причина - грозовой разряд.
20.06.2024, 17:00 142826
Жители Алматы ощутили землетрясение силой два балла
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой два балла произошло в Алматы, его очаг находился на территории Китая и Кыргызстана, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 16.36. Его очаг расположен в 335 километрах на юг от Алматы на территории Китая и Кыргызстана, проинформировали в МЧС РК. В Алматы сила подземных толчков составила два балла.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
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