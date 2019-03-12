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В Астане лжетеррорист сообщил о минировании жилого дома (ВИДЕО)

15.11.2018, 19:53 17285
Астана. 15 ноября. Kazakhstan Today - Злоумышленник сообщил о минировании жилого дома в Астане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Астане после сообщения о минировании были эвакуированы жители дома, расположенного по адресу: улица Жирентаева, 14, и окрестных домов. В настоящее время уполномоченными органами выясняется автор анонимного сообщения, сообщается на сайте акимата Астаны.

По факту ложного сообщения об акте терроризма сотрудниками департамента полиции Астаны проводится досудебное расследование, уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации полиции, проверка жилого дома по адресу: улица Жирентаева, 14 завершена. Так как опасные и запрещенные предметы не были обнаружены, с объекта было снято оцепление.


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