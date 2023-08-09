08.08.2023, 10:13 17386
В Астане мальчика насмерть придавило футбольными воротами Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на территории одной из школ на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота, ребенок скончался.
От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - проинформировали в управлении образования Астаны.
Как сообщили в департаменте полиции столицы, по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Дополнено. 08.08.2023, 10.59.
Как сообщил журналистам в кулуарах правительства министр просвещения Гани Бейсембаев, управление образования столицы вчера дало задание проверить все спортивные площадки школ.
Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентарь", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Актау скончался подросток, на которого упали футбольные ворота.
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09.08.2023, 15:14 1956
Пожар в доме многодетной семьи в Павлодарской области: погиб ребенок
Фото: ДЧС Павлодарсткой области
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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в доме многодетной семьи в селе Береговое Павлодарской области погиб ребенок, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Пострадал ребенок 2019 года рождения. Мальчик получил термические ожоги 1-2 степени. В госпитализации не нуждается. Еще один ребенок 2021 года рождения погиб. Мать детей находилась во дворе. Семья многодетная, ждут 8-го ребенка", - проинформировали в ведомстве.
Пожар ликвидирован. Причина устанавливается
На месте работали 2 единицы техники и 8 человек личного состава", - добавили в ДЧС.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Алматы. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.
08.08.2023, 21:09 11411
В Шымкенте утонули двое детей
Оба ребенка оставались без присмотра родителей
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Шымкент. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тело двухлетнего мальчика извлекли из оросительного канала в Каратауском районе, сообщает OTYRAR.
Мальчик 2021 года рождения находился без присмотра родителей и упал в канал. Глубина канала 50 см, ширина 1,5 м.
7 августа по Алматинской трассе в городской очистительной системе прохожие обнаружили тело девочки 2022 года рождения, которая упала в лоток и утонула. Ребенок также находился без присмотра родителей. Глубина очистительной системы составляет 40 см, ширина 1 м.
С начала года в Шымкенте зарегистрировано 7 несчастных случаев, которые произошли в каркасных бассейнах, установленных в частных домах, оросительных каналах, фонтанах. Во всех случаях дети оставались без присмотра родителей.
Напомним, 7 августа в Кызылординской области нашли мертвой пропавшую семилетнюю девочку. По предварительным данным, девочка утонула в канале.
21 июля в Актюбинской области утонули три девочки, купавшиеся в запрещенном месте.
07.08.2023, 19:57 29111
В Шымкенте полицейский сбил женщину с ребенком: пострадавшая скончалась
Состояние девочки оценивается как средней тяжести
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Шымкент. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина, которую полицейский сбил на патрульной машине в Шымкенте, скончалась сегодня ночью, сообщает OTYRAR.
По словам врачей, 39-летняя пациентка поступила к ним в тяжелом состоянии, у нее была серьезная черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние и отек головного мозга. Ее поместили в реанимацию и проводили все необходимое лечение, но состояние женщины ухудшалось и она скончалась.
Несмотря на проводимое лечение, состояние больной ухудшалось, 7 августа констатирована биологическая смерть. Причина - отек головного мозга, дислокационный синдром", - рассказал заведующий отделением городской клинической больницы № 1 Оналбай Нарманов.
Состояние девочки, пострадавшей в этом ДТП, медики оценивают как средней тяжести.
Напомню, 3 августа в Шымкенте полицейский на служебном автомобиле сбил на пешеходном переходе женщину с несовершеннолетней дочерью. Наезд на пострадавших полицейским был совершен в 17.00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова.
07.08.2023, 12:33 34386
Подросток скончался в поезде Атырау - Астрахань Дополнено
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Атырау. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Тринадцатилетний подросток скончался в поезде № 625 Атырау - Астрахань. О происшествии сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
7 августа в пути следования поезда скончался ребенок 2010 года рождения. Ребенок ехал в лагерь в составе группы детей в сопровождении четырех вожатых. Питание у группы было самостоятельное", - говорится в сообщении.
В информации сообщается, что после отправления поезда спустя 1,5 часа ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада вызвала скорую помощь, которая прибыла на станцию Нарын, однако приехавшие медработники констатировали смерть.
Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.
В компании принесли соболезнования родным и близким ребенка.
Дополнено 07.08.2023, 14.21
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении образования Атырауской области.
Там рассказали, что специально созданная совместно с компетентными органами комиссия проверит все обстоятельства трагедии.
На данный момент тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее массовое отравление детей произошло 30 июля в спеццентре Карагандинской области.
Вечером дети пожаловались на рвоту и температуру. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
Сегодня в управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии отравившихся детей. По информации врачей, лечение получают 9 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, остальные 7 - в инфекционном центре ОКБ.
06.08.2023, 14:28 61686
Свыше 100 человек эвакуировали при пожаре в бурабайской гостинице
Жертв и пострадавших нет
Фото: nursultan_tjd
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Кокшетау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 100 человек эвакуировали при пожаре в гостинице "Алматы" поселка Бурабай, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
С помощью трехколенной лестницы спасено 6 человек, эвакуировано 100 человек, в том числе 25 детей", - проинформировали в департаменте.
Сообщается, что площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.
Пожар ликвидирован. Причина устанавливается.
На месте работали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 30 человек и 7 единиц техники.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Алматы. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла.
06.08.2023, 11:18 65216
Колесо обозрения с людьми остановилось в Караганде
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Караганда. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В центральном парке Караганды из-за аварии на линиях электропередачи остановилось колесо обозрения с людьми.
Операторы аттракциона механическим способом прокрутили аттракцион для выхода посетителей. На данный момент на аттракционах никого нет. Электричество также отсутствует в некоторых частях города", - цитирует ekaraganda.kz управление парками культуры и отдыха.
Также в ТОО "Караганда жарык" ответили, что произошло технологическое нарушение. Без света остались потребители на улицах Ермекова, Анжерская, Липецкая, Академическая, Крамского, Чкалова, Бадина, Аманжолова, Гоголя, Ботаническая.
Напомним, в конце июля в Караганде произошел пожар на подстанции "Караганды жарык".
06.08.2023, 10:36 66156
В Астане двое детей пострадали во время взрыва газового баллона
Фото: pixabay
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двое детей и мужчина пострадали во время взрыва газового баллона, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошла вспышка газовоздушной смеси в помещении бойлерной на 1-м этаже двухэтажного частного дома без последующего горения и разрушения. Из-за неправильной эксплуатации газового баллона пострадали трое человек: мужчина и двое детей. Доставлены и госпитализированы в больницу", - проинформировали в пресс-службе.
По предварительной причине, из-за утечки газа в процессе очередного включения электричества произошла вспышка газовоздушной смеси.
Ранее в городе Конаеве из горящего многоэтажного жилого дома вынесли 20 газовых баллонов.
05.08.2023, 12:12 77521
Создана комиссия по факту ЧП на Новоджамбульском фосфорном заводе
Фото: скриншот из видео
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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная комиссия выяснит, что стало причиной несчастного случая на Новоджамбульском фосфорном заводе, где пострадали двое рабочих.
Страшные кадры распространились вчера в социальных сетях. Воспламенилась одна из цистерн с химикатами, в этот момент на ней находились 2 рабочих, одному удалось вырваться из огня и убежать, сообщает "Хабар 24".
Позже медики рассказали о состоянии пострадавших. У них химические ожоги, один пациент в реанимации. По предварительным данным, не соблюдалась техника безопасности.
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В Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных. Согласно закону «Об ответственном обращении с животными», с 1 сентября текущего года вживлять чип следует кошкам и собакам. За отказ от чипирования питомца владельцу грозит штраф. Считаете ли Вы, что закон исполняется с акцентом на частные интересы и противоречит монопольному законодательству?