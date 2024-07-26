25.07.2024, 14:48 56646
В Астане на строительном объекте погиб рабочий
Идет досудебное расследование
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 19 июля на строительном объекте в Астане погиб рабочий, передает корреспондент агентства.
По факту гибели рабочего на строительном объекте было начато досудебное расследование. Следственные органы проводят проверку по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности", - сообщили столичном департаменте полиции.
Видео с места происшествия опубликовано на странице astana_sergek в Instagram. В публикации говорится, что рабочий погиб, упав с большой высоты.
Напомним, сфера строительства занимает второе место по фактам смертности работников на предприятиях после объектов горно-металлургической промышленности. В целом смертность работников на предприятиях в РК выросла на 30% за год.
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26.07.2024, 08:52 12751
На Алаколе совершил жесткую посадку дельтаплан, пострадали два человека
Фото: МЧС РК
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Акши. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации проведет расследование по факту жесткой посадки дельтаплана в селе Акши области Жетысу, в результате которой пострадали два человека.
25 июля 2024 года в селе Акши Алакольского района области Жетысу в 17.15 совершил жесткую посадку дельтаплан. Жертв нет. Пострадали два человека", - проинформировали в пресс-службе КГА.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. По данному авиационному происшествию будет проведено расследование.
25.07.2024, 20:40 42676
В ЗКО произошел массовый падеж скота
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Уральск. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку относительно публикации в социальных сетях о массовом падеже домашнего скота, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Автор высказывает предположение, что причиной тому послужила вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей. По данному поводу сообщаем, что c 06.00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали", - сообщили в Минсельхозе.
В ведомстве добавили, что в тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от двух павших овец и одного козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК.
Результаты будут готовы предположительно 5 августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории", - сообщили в МСХ.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.
В Шуском районе Жамбылской области почти 500 голов скота погибло из-за сильного дождя.
25.07.2024, 17:49 45636
В Костанайской области имама уволили за вождение в нетрезвом виде
Фото: Depositphotos
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Костанай. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области имама уволили за вождение в нетрезвом виде, сообщает Духовное управление мусульман Казахстана.
Бахытбек Тажимбет, действовавший недостойно священнослужителя ДУМК, был уволен с должности главного имама Костанайской области", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Костанайской области главный имам был арестован за вождение в нетрезвом виде.
25.07.2024, 17:00 50431
Автобус упал в воронку: найдено тело четвертого погибшего
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области найдено тело четвертого погибшего, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу", - проинформировали в ведомстве.
В министерстве отметили, что поисково-спасательные работы велись круглосуточно и с большим риском.
Постоянно осыпалась горная порода и грунт. В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы", - добавили в МЧС.
Напомним, в январе в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
25.07.2024, 16:58 50651
Республиканскую спецкомиссию создали для расследования несчастного случая на ферросплавном заводе
Комиссией будут установлены причины несчастного случая и определены виновные лица
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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Создана республиканская специальная комиссия по расследованию группового несчастного случая, произошедшего 20 июля на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation" в Караганде, сообщили в пресс-служба управления по инспекции труда Карагандинской области.
Возглавил спецкомиссию главный госинспектор труда РК Толеген Оспанкулов. В состав комиссии вошли: главный госинспектор труда Карагандинской области, представители территориального департамента Комитета по промышленной безопасности и работодателя.
Комиссией будут установлены причины несчастного случая и определены виновные лица.
Между тем премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что берет под свой личный контроль расследование происшествия.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка", - заверил премьер.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца. Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ. Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства:
- единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат;
- помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших;
- полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.
Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Работники были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова, где позже четверо из пострадавших скончались.
Заведено уголовное дело.
25.07.2024, 12:51 63341
Вспышка бруцеллеза в Атырауской области: в двух районах ввели карантин
Фото: Акорда
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Атырау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничительные и карантинные меры ввели в двух районах Атырауской области - Индерском и Курмангазинском в связи со вспышкой бруцеллеза у 450 голов домашнего скота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного управления сельского хозяйства и земельных отношений.
Заболевание выявили у 167 коров, 278 овец и 5 верблюдов.
Все животные, у которых был диагностирован бруцеллез, отправлены на бойню в мясные цеха по производству тушенки и колбасных изделий. Хозяева заболевших животных получили компенсацию за счет средств местного бюджета", - сообщает агентство.
По данным РСК области, в этом году сельхозживотные получили 3 миллиона 551 758 доз вакцин против 11 различных особо опасных болезней.
Взято 1 миллион 50 тысяч 940 проб крови на бруцеллез. Владельцам больных животных из местного бюджета выплачены соответствующие компенсации", - сообщает агентство Atyrau Press со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Руководитель управления Амангельды Саламат также рассказал на брифинге о проблеме с каракуртами, из-за укусов которых гибнут животные.
Численность ядовитых пауков за последние три года увеличилась.
За июнь-июль в песчаных районах области 485 верблюдов подверглись укусам каракуртов, погибли 90. 306 верблюдов благодаря симптоматическому лечению выздоровели, 89 на данный момент получают лечение. Ущерб владельцев павшего скота превысил 65 миллионов тенге. Из года в год ситуация, к сожалению, усугубляется, что вызывает нарекания со стороны владельцев животных", - рассказал Саламат.
Ранее бруцеллез выявили у крупного и мелкого рогатого скота в южном Казахстане. А в СКО из-за больного скота бруцеллезом заболели два ребенка.
25.07.2024, 10:26 71016
Обнаружен упавший полгода назад в воронку на руднике "Майкаинзолото" автобус
Фото: Instagram/pavlodar_region
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются поисковые работы. Вчера вечером был обнаружен автобус спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области.
Вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей. В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью. Сегодня с 05.00 утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело четвертого спасателя - 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова пока не найдено.
Надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат", - отметили в акимате.
Напомним, 19 июля, спустя семь месяцев, нашли тело спасателя, который вместе с автобусом провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. По найденному жетону и одежде установлено, что нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймердена.
Как сообщалось ранее, в январе в результате обвала дороги на горнорудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявилио риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
25.07.2024, 08:35 65911
Скончались трое пострадавших в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе Дополнено
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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в больнице скончались трое пострадавших в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Пациент 1999 года рождения с 90% ожогами тела, также находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался... После проведения интенсивных реанимационных мероприятий не удалось спасти жизни еще двоих пострадавших работников Карагандинского ферросплавного завода. Пациенты 1981 и 1987 годов рождения скончались не приходя в сознание. Врачи до последнего боролись за спасение их жизней. Приносим искренние соболезнования близким родственникам погибших", - проинформировали в управлении.
Как сообщили в пресс-службе YDD Corporation, скончались технолог Ерулан Казкен, механик плавильного цеха Дмитро Адамчук и мастер службы главного механика Толеген Жетписбаев. На предприятии пообещали оказать поддержку и помощь пострадавшим семьям.
На сегодняшний день компания YDD Corporation взяла на себя все расходы по организации похорон, проведению поминальных обедов и возведению мазара/памятника, а также окажет всю необходимую поддержку семьям погибших сотрудников", - отметили в в компании.
В частности, компания берет на себя следующие обязательства:
• единовременные выплаты в размере 10 годовых заработных плат для поддержки семей;
• помощь в улучшении жилищных условий семей;
• полное погашение всех кредитов сотрудников и их супругов.
Дополнено 25.07.2024, 11.25
Двум пострадавшим работникам карагандинского ферросплавного завода, находящимся в отделении комбустиологии Многопрофильной больницы имени профессора Х.Ж.Макажанова в связи с улучшением общего состояния смягчен лечебно-охранительный режим.
Теперь пациенты могут передвигаться по палате, разрешено кратковременное посещение близкими родственниками", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Двое пациентов по-прежнему находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за их жизни.
Напомним, 22 июля скончался начальник печи Музафар Исмайлов.
20 июля на ферросплавном заводе YDD Corporation произошлавнештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия. Пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова. Состояниепятерых оценивалось как крайне тяжелое.
В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведеноуголовное дело.
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