В Астане трехлетняя девочка погибла, упав с 17-го этажа

В связи с несчастным случаем проводятся экспертизы

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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 30 июня в Астане на улице Нажимеденова в одном из жилых домов маленькая девочка упала с высоты 17-го этажа и скончалась на месте.





Глава пресс-службы ДП Астаны Эльмира Шауленова отметила, что в связи с несчастным случаем проводятся экспертизы.





Ранее в Актау четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок попал в реанимацию.



