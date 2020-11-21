В Атбасаре трех человек спасли из горящей многоэтажки

Атбасар. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Атбасаре пожарные спасли трех человек из горящего многоэтажного дома, передает Kazakhstan Today.

Вчера ночью в городе Атбасаре, в одной из квартир пятиэтажного многоквартирного жилого дома, произошел пожар. В ходе тушения огнеборцами спасено три человека, эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. К сожалению, не обошлось без жертв: в квартире, где произошел пожар, обнаружено тело мужчины 1966 года рождения", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники департамента по ЧС, на месте работает дежурная следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

В течение 26 минут возгорание было полностью ликвидировано. Пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже, загорелись домашние вещи и мебель. Жильцы квартир, которые живут этажами ниже, покинули дом самостоятельно. С верхних этажей жильцы спуститься не смогли из-за густого дыма. Пожарные проверяли каждую квартиру и по мере нахождения в них людей выводили их на свежий воздух, одев кислородные маски", - рассказал Талгат Уали.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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