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Атырау. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау две девочки выпали из окна: одна погибла, вторая в реанимации, передает Kazakhstan Today.

О происшествии сообщили в облздраве. По информации врачей, детей 4 и 5 лет доставили в реанимацию. Но пятилетнюю девочку спасти не удалось, пишет "Мой город" .

Также сообщается, что 4-летняя малышка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Подробности несчастного случая неизвестны. В ДЧС отметили, что у них этот случай не зарегистрирован, в полиции от комментария отказались.

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