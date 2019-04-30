В Атырау две девочки выпали из окна: одна погибла, вторая в реанимации

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О происшествии сообщили в облздраве. По информации врачей, детей 4 и 5 лет доставили в реанимацию. Но пятилетнюю девочку спасти не удалось, пишет "Мой город".
Также сообщается, что 4-летняя малышка находится в стабильно тяжелом состоянии.
Подробности несчастного случая неизвестны. В ДЧС отметили, что у них этот случай не зарегистрирован, в полиции от комментария отказались.
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