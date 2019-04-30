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В Атырау две девочки выпали из окна: одна погибла, вторая в реанимации

29.04.2019, 20:29 5725
В Атырау две девочки выпали из окна: одна погибла, вторая в реанимации
Фото: Kaznews.kz
Атырау. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау две девочки выпали из окна: одна погибла, вторая в реанимации, передает Kazakhstan Today.
 
О происшествии сообщили в облздраве. По информации врачей, детей 4 и 5 лет доставили в реанимацию. Но пятилетнюю девочку спасти не удалось, пишет "Мой город".
 
Также сообщается, что 4-летняя малышка находится в стабильно тяжелом состоянии.
 
Подробности несчастного случая неизвестны. В ДЧС отметили, что у них этот случай не зарегистрирован, в полиции от комментария отказались.
 

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