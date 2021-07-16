В Атырау иностранец имитировал судороги после вакцинации

АТЫРАУ. 15 ИЮЛЯ - 14 июля гражданин Узбекистана во время приема II компонента вакцины "Спутник V" пригрозил медперсоналу, что снимет компрометирующее видео о вреде вакцинации для населения. Спустя 3 часа после прививки имитировал обморок и судороги неподалёку от пункта вакцинации на рынке "Дина", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Администрации поликлиники №3 Атырау намерена привлечь гражданина Узбекистана к ответственности, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Администрация поликлиники написала заявление в полицию за оскорбление медперсонала прививочного пункта, а также за клевету о побочных действиях вакцины.

Я считаю, что действия нарушителя являются неправомерными, ведь сегодня вся наша страна, весь мир ведёт борьбу с пандемией коронавируса. И именно вакцинация способна остановить эту опасную инфекцию, со своей стороны мы, как врачи, не можем позволить скомпрометировать пользу вакцинации среди наших земляков", - рассказала директор поликлиники №3 Атырау Айман Утегенова.

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