В Атырау произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: Мой город

АТЫРАУ. 30 МАЯ - В Атырау 29 мая около 19.00 на пересечении 18-й и 21-й улиц в поселке Таскала-3 пассажирский автобус столкнулся с ГАЗелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на перекрестке пассажирский автобус Daewoo не уступил дорогу ГАЗели, которая двигалась справа, и врезался в нее. От удара ГАЗель опрокинулась и врезалась в электрический столб, сообщает портал "Мой город".

В результате ДТП водитель ГАЗели и пассажиры общественного транспорта получили различные травмы и обратились за медицинской помощью.